Dólar cae por quinto día sucesivo: ¿cuál será la tendencia del tipo de cambio en mayo?

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Lima 8 May. (ANDINA) -

El dólar podría mantener un comportamiento volátil, aunque dentro de un rango controlado, durante mayo, en medio de la incertidumbre política local y la evolución del escenario internacional, señaló Gustavo Ayala Maura, Lead FX Perú de Rextie.

El especialista indicó que el tipo de cambio dólar/sol se movería entre 3.45 y 3.55 soles en las próximas semanas, impulsado principalmente por el contexto electoral peruano y las expectativas sobre la economía estadounidense.

“En mayo, el dólar/sol podría mantenerse en un rango relativamente volátil, pero todavía contenido”, sostuvo en declaraciones a la agencia Andina.

Explicó que en las últimas semanas el mercado cambiario reaccionó a la mayor incertidumbre política tras la primera vuelta presidencial; sin embargo, destacó que el sol peruano continúa mostrando resiliencia frente a otras monedas de la región.

Ayala señaló que, en el plano internacional, el comportamiento del dólar global dependerá de las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), así como de la evolución de las tensiones geopolíticas y del precio del petróleo.

Asimismo, comentó que recientes señales de menor tensión en Medio Oriente redujeron temporalmente la demanda global por dólares como activo refugio, lo que generó cierta presión bajista sobre el tipo de cambio en Perú.

En el ámbito local, refirió que el mercado estará atento a cualquier señal relacionada con el próximo gobierno, debido a que el ruido político suele trasladarse rápidamente al tipo de cambio.

No obstante, destacó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantiene capacidad de intervención para moderar movimientos bruscos en el mercado cambiario.

“Por ahora, el escenario base del mercado no apunta a una disparada del dólar, sino a episodios de volatilidad moderada durante mayo”, afirmó.

Sostuvo que mientras el Perú conserve fundamentos macroeconómicos sólidos y el BCRP continúe activo en el mercado cambiario, el tipo de cambio debería mantenerse relativamente estable, aunque sensible a cualquier sorpresa política o evento internacional relevante.

Datos

La tendencia en mayo, hasta el momento, es a la baja. El precio máximo de venta del dolar en abril en el mercado interbancario fue de 3.524 soles y se registró el 29 de ese mes. Sin embargo, al día siguiente (30 de abril) se marcó un punto de quiebre y un cambio de tendencia iniciando una corrección a la baja y cerrando ese día en 3.509 soles. El lunes 4 de mayo el precio del dólar continuó descendiendo y cerró en 3.508 soles. El martes 5 de mayo se mantuvo la tendencia bajista y se situó en 3.489 soles, mientras que el miércoles 6 de mayo cerró con una nueva baja y terminó en 3.463 soles. Hoy. jueves 7 de mayo, el precio del dólar volvió a disminuir a 3.46 soles acumulando cinco baja sucesivas.

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