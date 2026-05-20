Dólar cae tras señales de avance en acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Perú.- Dólar acumula cinco caídas sucesivas: ¿se mantendrá tendencia a la baja en mayo? - Andina/Internet/Medios

Lima 20 May. (ANDINA) -

El precio del dólar cerró la sesión de hoy a la baja en un contexto internacional que presionó a la moneda norteamericana hacia menores niveles, señaló Fernando Ruiz, CEO de Kambista.

Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), eldólarse cotizó al cierre a 3.415 soles, un monto menor a lo registrado al cierre del 19 de mayo cuando concluyó la jornada en 3.428.

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Fernando Ruiz, CEO de Kambista, señaló que, en el plano internacional, los mercados permanecieron atentos a los resultados corporativos deNVIDIA, previstos para hoy por la tarde, ya que podrían dar mayores señales sobre el desempeño del sector de inteligencia artificial (IA).

Asimismo, indicó que las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de abril reflejan que laReserva Federal (FED)evalúa mantener las tasas de interés en niveles elevados por más tiempo del previsto, e incluso considerar nuevas alzas si la inflación no cede.

Ruiz agregó que el anuncio deDonald Trumpsobre una etapa final en la elaboración de un acuerdo de paz, sumado al tránsito de varios cargueros por elestrecho de Ormuz, presionó a la baja los precios delpetróleoe incrementó el optimismo de los mercados respecto a una eventual solución definitiva delconflicto en Medio Oriente.

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