Dólar cierra en S/ 3.396 en Perú tras debilidad global de divisa estadounidense

Archivo - Perú.- Dólar cierra en S/ 3.396 tras debilidad global de divisa estadounidense - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El dólar cerró la jornada en 3.396 soles en el mercado cambiario, por debajo del cierre previo, en una sesión marcada por el retroceso global de la moneda estadounidense por los últimos datos de inflación de junio y del crecimiento económico del último trimestre en Estados Unidos.

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El índice dólar (DXY) registró una de sus mayores caídas intradía frente a sus principales pares, reflejando la debilidad de la divisa estadounidense en los mercados internacionales.

"Las principales divisas desarrolladas se apreciaron alrededor de 1.5% en promedio frente al dólar, mientras que en Latinoamérica el peso colombiano lideró las ganancias. El sol peruano registró un avance más moderado de 0.15%", señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales los metales avanzaron alrededor de 2%, mientras que los futuros del petróleo retrocedieron cerca de 0.9%.

En el mercado local el tipo de cambio llegó a tocar los 3.39 soles durante la mañana, nivel que motivó compras parciales de parte de los fondos de pensiones, lo que impulsó la cotización hasta los 3.396 soles sin necesidad de intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La atención de los inversionistas estará centrada en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que difundirá el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) este viernes.

De acuerdo con Kambista un resultado en línea con la convergencia esperada de la inflación será un factor clave para la próxima decisión de política monetaria del BCRP prevista para el 13 de agosto.

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