Dólar sube al cierre de la jornada tras datos positivos del empleo en EE.UU.

Andina/Internet/Medios

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El tipo de cambio culminó la sesión de este miércoles en 3.417 soles por dólar, mostrando un leve aumento de 0.21% respecto al cierre previo.

Este comportamiento respondió a un contexto positivo en el índice del dólar global (DXY), que avanzó (0.34%) durante la jornada.

-Sistema Financiero Peruano es sólido y está preparado para afrontar choques externos

“El mercado reaccionó a un aumento en el número de empleados del sector privado en EE.UU., una señal favorable para la economía estadounidense previo a la publicación del dato oficial de empleo (NFP) de este viernes”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

El especialista indicó que las tensiones en Medio Oriente continúan marcando el comportamiento de los mercados internacionales. En ese contexto, los precios del petróleo subieron (3.0%), mientras que los commodities registraron correcciones moderadas, siendo el cobre el que presentó la mayor caída de la jornada (2.8%).

Huayta agregó que el Banco Central de Reserva (BCR) intervino mediante instrumentos de esterilización, lo que mitigó parcialmente el volumen de demanda interbancaria observado en el mercado spot.