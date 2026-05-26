Dólar sube por tensión geopolítica y mayor demanda global

Perú.- Dólar cae tras señales de avance en acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán - Andina/Internet/Medios

Lima 27 May. (ANDINA) -

El tipo de cambio culminó la sesión de hoy en 3.4250 soles por dólar, lo que demuestra una leve apreciación de 0.25% respecto al cierre previo.

Elmovimiento respondió a una mayor demanda global por dólares, escenario que también afectó al sol peruano y a otras divisas de la región.

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“La reacción de los mercados ocurrió luego de los ataques nocturnos deEstados Unidoshacia la provincia iraní de Hormozgan, cerca del estratégico Estrecho de Ormuz”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. Añadió que este escenario de estrés geopolítico favorece la apreciación del dólar global en el corto plazo.

Huayta indicó además que la volatilidad marcó la jornada cambiaria, con eltipo de cambioen niveles mínimos de 3.4120 soles por dólar durante la primera hora de negociación, para luego revertir la tendencia y cerrar en niveles superiores.

Precisó también que la volatilidad en 'commodities' como elpetróleoy los metales refleja la incertidumbre que enfrentan actualmente los mercados internacionales.

Pese al avance registrado hoy, el trader FX de Kambista recordó quemayo continúa siendo uno de los meses donde el dólar ha retrocedido alrededor de 2.35% frente al sol, impulsado por el optimismo de los inversionistas respecto a una eventual solución del conflicto externo.

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