El domingo se celebra el Día Nacional del Pisco: envíos se abren paso a nuevos mercados

Andina/Difusión

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

La Asociación de Exportadores (Adex) informó hoy que Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de destino de los envíos peruanos de pisco al concentrar el 31% del total negociado entre enero y mayo de este año.

Detalló que le siguieron España, con una participación de 16% y Países Bajos 15%.

En conjunto, estos tres mercados concentraron el 62% del total, destacó el gremio empresarial.

Sin embargo, resaltó que en este período se identificaron oportunidades de crecimiento en mercados como Alemania, Canadá, China y Brasil, países en donde se observa un creciente interés por nuestra bebida bandera.

Expectativa favorable

De otro lado, el presidente de Adex, César Tello Ramírez, afirmó que, si bien la exportación del Pisco retrocedió 24% entre enero y mayo de este año, la caída responde al aplazamiento de algunos envíos por el encarecimiento de los fletes marítimos y por una menor demanda internacional.

“Confiamos que esta situación será temporal y que veamos una recuperación en el segundo semestre, que nos permita cerrar el año al alza”, manifestó.

Por ello, se mostró confiado en que al que cierre del 2026 las exportaciones de pisco presentarán resultados positivos.

Tello declaró durante la ceremonia organizada por el gremio empresarial con motivo del Día Nacional del Pisco, la fecha central es el cuarto domingo de julio.

De acuerdo con Adex, las exportaciones peruanas de pisco entre enero y mayo de este año sumaron 3.1 millones de dólares.

Potencial internacional

Tello resaltó que el pisco representa una expresión de la historia, cultura y tradición, y que su posicionamiento en el exterior es resultado del esfuerzo conjunto de productores, exportadores y entidades vinculadas a la promoción comercial.

"El reto no es solo exportar más, sino consolidarlo como un producto premium, diferenciado por su calidad, origen e historia", enfatizó.

Tiene atributos diferenciados –continuó–, es reconocido por su calidad y puede seguir conquistando nuevos consumidores.

“La diversificación de mercados, la promoción internacional y el fortalecimiento de la cadena productiva serán claves para ampliar su presencia global”, puntualizó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Adex de continuar promoviendo una mayor internacionalización de esta bebida emblemática, contribuyendo al desarrollo de los productores vinculados a esta cadena y al posicionamiento del Perú como un país con productos de alto valor agregado.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });