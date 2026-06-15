Perú.- La economía circular representa una oportunidad estratégica para el desarrollo del Perú

Andina/El Titular Del Mincetur, Berthin Gómez

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La economía circular representa una oportunidad estratégica para el Perú, y especialmente para el comercio exterior y el turismo permite fortalecer las cadenas productivas e impulsar destinos turísticos más sostenibles, competitivos y resilientes, destacó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela.

Así lo indicó durante la Décima Sesión Extraordinaria la Coalición Nacional de Economía Circular “Perú País Circular” (CNEC), organizada por el Ministerio del Ambiente, con la presencia de su titular, Nelly Paredes; el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell; así como representantes de entidades públicas, academia, gremios empresariales y organismos de cooperación internacional.

El ministro Gómez Vela recordó que, en marzo de este año, se aprobó la Hoja de Ruta de Economía Circular en el Sector Turismo al 2030,instrumento pionero en la región, que orienta la transición hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y resiliente; dando cumplimiento al compromiso del sector en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030.

“Esto constituye un hito para nuestro sector y establece una visión de largo plazo basada en la eficiencia de recursos, la innovación, la generación de valor local y la sostenibilidad de los destinos turísticos”,enfatizó.

Agregó que,actualmente, el Mincetur viene implementando la Hoja de Ruta, mediante acciones de fortalecimiento de capacidades a los diferentes actores de la cadena turísticay procesos de socialización en diversas regiones, con el fin de promover alianzas estratégicas y la articulación a nivel territorial.

El ministro Gómez Vela también resaltó los avances alcanzados desde el ámbito del comercio exterior a través de la Ruta Productiva Exportadora.

Explicó que se han desarrollado guías de buenas prácticas, manuales de implementación de modelos de negocios circulares, así como, asistencia técnica para organizaciones de las cadenas de café, cacao y banano, además de programas de capacitación orientados a fortalecer capacidades en entidades públicas y actores regionales vinculados a la actividad exportadora.

Finalmente, destacó que la aprobación del nuevo Marco de Gobernanza de la Coalición fortalece las condiciones para asegurar la continuidad, efectividad y sostenibilidad de este espacio de coordinación, y representa un paso importante para fortalecer su capacidad para seguir promoviendo la innovación y articular esfuerzos para el desarrollo del país.

La CNEC constituye el principal mecanismo de gobernanza colaborativa en esta materia en el país. Con la aprobación de su nuevo Marco de Gobernanza, se fortalecerá la participación de sus integrantes, la articulación multisectorial y la implementación de iniciativas que impulsen la transición hacia una economía circular, siendo más competitiva, sostenible e innovadora.