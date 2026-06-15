Economía creció 3.73% en abril por comercio, construcción y consumo en restaurantes

Perú.- MEF destaca solidez del sector financiero como eje clave para fortalecer la producción - Andina/Centro Financiero. Cortesía Mef

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

La economía peruana registró un crecimiento de 3.73% en abril del 2026, en comparación con igual mes del año anterior, explicado por la evolución positiva de casi todos los sectores económicos, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

En el mes de análisis destacó el comportamiento de los sectores Comercio; Construcción; Otros Servicios y Manufactura que explican el 66% del resultado global; secundados por Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Alojamiento y Restaurantes; Electricidad, Gas y Agua; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Financiero; Telecomunicaciones y Pesca.

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El INEI resaltó que entre enero y abril del 2026 el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú creció 3.58%, y en los últimos doce meses (mayo 2025-abril 2026) se expandió 3.59%.

El sector Construcción aumentó en 12,88%, en abril de 2026, respecto a igual mes del año 2025, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (13.92%) y del avance físico de obras públicas (11.22%).

El mayor consumo interno de cemento estuvo asociado a la ejecución de obras privadas como proyectos de infraestructura para el sector minero, telecomunicaciones, comercial, servicios, entre otros. El avance físico de obras públicas aumentó en el ámbito del Gobierno Local y Regional; sin embargo, disminuyó en el Gobierno Nacional. Según tipo de obra, mostraron incremento las obras de infraestructura vial, servicios básicos y construcción de edificios no residenciales; no obstante, disminuyó la inversión en obras de prevención de riesgos.

Durante abril de 2026, el sector Comercio presentó un crecimiento de 7.31%, con relación a similar mes de 2025, ante la mayor comercialización en el canal mayorista (5.73%), segmento en el que destacó la venta de metales (oro, cobre, plata y zinc); materiales de construcción y artículos de ferretería demandados para realización de obras públicas y e infraestructura en empresas del sector privado.

También por proyectos inmobiliarios y la autoconstrucción de viviendas; maquinaria y equipo (excavadoras hidráulicas y cargadores frontales, equipos eléctricos, sistemas de climatización industrial y equipos médicos); enseres domésticos (línea marrón-televisores, equipos de sonido; línea blanca; productos de limpieza de hogar; útiles de oficina; productos farmacéuticos y medicinales; perfumes; cosméticos y productos de higiene personal).

El comercio minorista aumentó en 5.80%, ante la venta en tiendas por departamento, influenciada por la mayor demanda y apertura de nuevos establecimientos; artículos de ferretería (cemento, herramientas, pinturas, vidrio plano, madera y equipos sanitarios); supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia (expansión de puntos de venta a nivel nacional); productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador.

Durante el mes de estudio, el sector Electricidad, Gas y Agua presentó una variación positiva de 4.68%, explicado por el desempeño positivo de los subsectores electricidad (5.19%), gas (1.44%) y agua (1.40%).

El sector Alojamiento y Restaurantes aumentó 4.48%, en abril de 2026, con relación a igual mes del año anterior, por la evolución favorable del subsector restaurantes (4.56%); mientras que, disminuyó el subsector de alojamiento (2.92%).

El crecimiento del subsector restaurantes estuvo asociado a ofertas y descuentos con cupones digitales, ampliación de espacios, mayor cobertura. Contribuyó a la mayor actividad, el feriado largo con motivo de Semana Santa.

El sector Servicios de Gobierno creció 4.08%, debido a las mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (4.1%) y Defensa (3.9%); no obstante, disminuyeron Otros Servicios de Gobierno (3.8%).

El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3.27% impulsado por publicidad e investigación de mercados (5.38%), agencias de viajes y operadores turísticos (4.67%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (3.02%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (2.95%).

En abril de 2026, el sector Manufactura registró un crecimiento de 2.17%, con relación al mismo mes del año anterior. Este resultado fue explicado, por el crecimiento de los subsectores fabril primario (4.28%) y fabril no primario (1.38%).

El sector Pesca creció en 1.68%, en el cuarto mes de 2026, con relación a igual mes del año anterior, debido a la mayor extracción de especies de origen marítimo en 3.54%, destinado al consumo humano directo e indirecto.

En abril de 2026, la producción del sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería creció 1.44%, en comparación con igual periodo del año 2025, dada la mayor actividad en los subsectores transporte (1.48%), así como almacenamiento y mensajería (1.30%).

Al comparar abril de 2026 con igual mes del año 2025, el sector Telecomunicaciones y Otros servicios de Información mostró un comportamiento positivo de 1.03%, impulsado por el aumento de los subsectores telecomunicaciones (0.75%) y otros servicios de información (3,24%).

En el mes de abril de 2026, el sector Financiero y Seguros creció 1.01%, tras cinco meses consecutivos de resultados negativos. Este desempeño respondió al aumento de los créditos (2.63%) y depósitos (7.48%) del sistema financiero.

En el mes de abril de 2026, el sector Agropecuario disminuyó 1.64%, respecto a similar mes del año 2025, explicado por el retroceso de la producción del subsector agrícola (3.33%), que presentó menores volúmenes de aceituna (77.6%), piquillo (42.5%), páprika (41.2%), café (12.2%), cacao (11.6%), papa (7.2%) y alfalfa (3.8%), ante la menor superficie sembrada, aunado a factores climáticos adversos (disminución de lluvias).

En tanto que, el subsector pecuario aumentó en 2.03%, ante los mayores volúmenes de porcino (3.7%), leche fresca (2.9%), ave (2.2%) y vacuno (1.3%), entre los principales.

En abril de 2026, el sector Minería e Hidrocarburos se redujo en 3.24%, con relación a igual mes del año anterior, ante la contracción de los subsectores hidrocarburos (24.75%) y minero metálico (0.32%).

La caída del subsector minero metálico fue determinada por la menor extracción de zinc (20.2%), plomo (17.8%), plata (3.8%) y molibdeno (1.1%); no obstante, fue parcialmente compensado por el incremento en la producción de hierro (2.1%), cobre (4.3%), oro (4.4%) y estaño (12.6%). El resultado negativo del subsector hidrocarburos es explicado por la menor extracción registrada por sus tres productos componentes, petróleo crudo (33.1%), gas natural (28.9%) y líquidos de gas natural (14.5%).

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