Economía peruana creció 1.80% en mayo del 2026 y sumó 26 meses de expansión continua

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó hoy que, en mayo de este año, la economía peruana creció 1.80%, respecto a similar mes del 2025, por el desenvolvimiento favorable de los sectores económicos de Comercio; Otros Servicios y Minería e Hidrocarburos, que en conjunto explicaron el 95% del resultado global.

También tuvieron buen desempeño lossectoresde Construcción; Servicios de Gobierno; Servicios Prestados a Empresas; Transporte, Almacenamiento y Mensajería; Alojamiento y Restaurantes; Servicios Financieros; Electricidad, Gas y Agua; Telecomunicaciones y Agropecuario.

Por el contrario, mostraron un comportamiento contractivo los sectores Manufactura y Pesca, explicado por cambios climatológicos que afectaron la disponibilidad de especies hidrobiológicas y el ciclo de producción de la industria textil, principalmente.

El INEI señaló que, durante enero-mayo del 2026, la actividad productiva del Perú creció 3.20% y en el periodo anualizado junio 2025-mayo 2026 subió 3.54%.

Sector Agropecuario

En el quinto mes del 2026, el sector Agropecuario aumentó en 0.10%, respecto a mayo del 2025, por el incremento del subsector pecuario en 1.99%, que presentó mayores volúmenes de porcino (3.9%), leche fresca (2.5%), ave (2.2%) y vacuno (1.2%).

Mientras que, la producción del subsector agrícola disminuyó en 0,61% por menor volumen cosechado de palta (-4%), cacao (-11.3%), páprika (-27.4%), quinua (-35.3%), cebolla (-38.2%), frijol caupí grano seco (-65.9%) y aceituna (-96.4%), entre otros; determinado por la menor superficie sembrada, aunado a factores climáticos adversos (disminución de lluvias).

Pesca

Durante mayo 2026, el sector Pesca disminuyó 73.10%, en comparación con similar mes del año 2025, ante la menor extracción de especies de origen marítimo (-75,61%), destinado al consumo humano indirecto (preparación de harina y aceite de pescado) del recurso anchoveta que en mayo 2026 alcanzó 31 771 toneladas y que frente a 1 327 933 toneladas de mayo 2025 evidencian una disminución de 97,6%.

En tanto, la pesca para consumo humano directo creció en 4,50%, observándose mayor captura de especies para consumo en estado fresco (18,0%) y para elaboración de enlatado (8,6%).

Por otro lado, la pesca continental retrocedió 24,67%, determinado por el menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-22,8%) y para congelado (-38,4%).

Minería e Hidrocarburos

Durante el mes de análisis, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó 2,60%, respecto a mayo de 2025, explicado por el incremento del subsector minería metálica (2,50%) y del subsector hidrocarburos (3,24%).

El subsector minería metálica presentó desempeño positivo explicado por la producción de hierro (181,1%), cobre (2,6%), oro (6,7%) y estaño (15,0%); comportamiento que fue atenuado por la menor producción de zinc (-13,6%), plata (-11,3%), plomo (-11,1%) y molibdeno (-0,4%).

El subsector hidrocarburos creció por la extracción de gas natural (14,2%) y líquidos de gas natural (10,4%); sin embargo, disminuyó la extracción de petróleo crudo (-17,5%).

Manufactura

En mayo 2026, el sector Manufactura se redujo 10,67%, en comparación con similar mes del año anterior, según cifras del Ministerio de la Producción. Este resultado fue explicado principalmente por la contracción del subsector fabril primario (-41,70%) y contrarrestado parcialmente por el crecimiento del subsector fabril no primario (5,44%).

El resultado del subsector fabril primario fue determinado principalmente por la menor elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-80,86%), explicado principalmente por la menor disponibilidad del recurso anchoveta para harina de pescado, congelado y curado de pescado.

Por otro lado, el desempeño positivo del subsector fabril no primario respondió al aumento en la producción de la industria de bienes intermedios (16,00%) y de bienes de capital (23,96%); sin embargo, disminuyó la industria de bienes de consumo (-2,30%), debido principalmente a la contracción de la fabricación de prendas de vestir (-20,13%) y a la fabricación de artículos de punto y ganchillo (-17,90%).

Electricidad, Gas y Agua

En mayo de 2026, el sector Electricidad, Gas y Agua aumentó en 5,21%, con relación a igual mes de 2025, explicado por el desenvolvimiento positivo del subsector electricidad (5,84%) y subsector agua (1,75%); sin embargo, disminuyó el subsector gas (-2,39%).

El aumento del subsector electricidad se observó en el rubro de energía de origen termoeléctrica en 28,16% y de energía de origen renovable no convencional (eólica-solar) en 9,66%; no obstante, la generación de energía de origen hidroeléctrica se redujo en 6,26%.

El resultado del subsector agua se sustentó en la mayor producción de la Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chincha- Semapach (16,2%), EPS Sedacusco (12,2%), Sedapar (2,8%) y Sedapal (2,5%), entre las principales; no obstante, disminuyeron su producción, las empresas EPS Grau (-1,5%), la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo-Emapacop (-16,83%), entre otras.

La disminución del subsector gas fue determinada por la menor demanda de las Empresas en -23,89%; resultado que fue atenuado por la mayor demanda de Generadoras Eléctricas (1,01%) y establecimientos de expendio de Gas Natural Vehicular (2,89%).

Construcción

Durante mayo 2026, el sector Construcción aumentó en 4,66%, en comparación con similar mes del año anterior, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento (7,97%); sin embargo, disminuyó el avance físico de obras públicas (-4,74%).

El crecimiento del consumo interno de cemento estuvo asociado al avance de obras privadas como proyectos de infraestructura para la industria manufacturera, actividades mineras, telecomunicaciones, edificación de residencias multifamiliares, clínicas y plantas industriales, entre otros.

El avance físico de obras públicas decreció en el ámbito del Gobierno Nacional; sin embargo, aumentó en el Gobierno Regional y Local. Según tipo de obra, disminuyó la inversión en Obras de Prevención de Riesgos y Construcción de Edificios no Residenciales; en tanto que, se incrementaron los proyectos de Servicios Básicos e Infraestructura Vial.

Sector Comercio

En mayo de 2026, el sector Comercio se incrementó en 6,91%, respecto a similar mes del año 2025, sustentado por la venta al por mayor (4,65%), reflejado en la comercialización de metales y minerales metalíferos (cobre y plata); materiales de construcción; enseres domésticos (línea marrón, línea blanca, productos farmacéuticos, cosméticos, perfumería y artículos de oficina); y combustibles líquidos, gaseosos y lubricantes.

La venta al por menor registró crecimiento de 6,36%, determinado por la venta en supermercados, minimarkets y tiendas de conveniencia; productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador, destacando la alta demanda de la categoría del cuidado de la piel, por buena campaña del Día de la Madre; y combustibles principalmente diésel.

Asimismo, el comercio automotriz creció en 28,46% por el dinamismo en la venta de vehículos livianos y pesados, situación favorecida por campañas como el “Toyota Ya” y la apertura de sucursales; también aumentó la venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes.

Transporte, Almacenamiento y Mensajería

Durante el mes analizado, el sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó en 2,42% por el dinamismo registrado en los subsectores transporte (2,60%) y almacenamiento y mensajería (1,86%).

En el subsector transporte aportó la actividad de transporte por vía terrestre y tuberías (3,03%), que mostró incremento en el transporte por carretera (2,95%), tanto de pasajeros (4,3%), como carga (1,4%); asimismo, el transporte por tubería creció 8,18%, ante mayor producción de gas y líquidos de gas natural; en cambio, el transporte por ferrocarril disminuyó 3,91%, por menor movimiento de pasajeros y carga.

El transporte por vía acuática registró variación positiva de 2,33%, por el movimiento de carga por vía marítima, no obstante, hubo menor desplazamiento de pasajeros en vía fluvial. El transporte por vía aérea aumentó 1,56%, ante el dinamismo en el traslado de pasajeros y carga a nivel internacional.

Por otro lado, creció el subsector almacenamiento y mensajería (1,86%), por el requerimiento de servicios de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (2,02%) y de postales y mensajería (0,36%).

Sector Alojamiento y Restaurantes

En el mes de análisis, el sector Alojamiento y Restaurantes creció 5,05%, con relación a igual mes del año anterior, por el resultado positivo de los subsectores restaurantes (5,05%) y alojamiento (4,75%).

El comportamiento del subsector restaurantes fue determinado por la evolución del servicio de restaurantes (5,32%), servicio de bebidas (11,31%), servicio de suministro de comidas por encargo (18,48%) y los servicios de comida para empresas de transporte y concesionarios (0,21%).

En el grupo de restaurantes destacaron los negocios de sandwicherías, cevicherías, carnes y parrillas, pollerías, comida internacional, comidas rápidas, entre otros; favorecido por las mayores promociones y una mejor campaña por el Día de la Madre, descuentos con tarjetas de débito y crédito, renovación de carta y la organización de eventos con shows en vivo.

Sector Financiero y Seguros

Durante mayo de 2026, el sector Financiero y Seguros registró un incremento de 1,79%, respecto a similar mes del año 2025. Este desempeño respondió al aumento de los créditos (2,73%) y depósitos (6,53%) del sistema financiero.

El crecimiento de los créditos fue explicado principalmente por las mayores colocaciones de las Cajas Municipales (5,9%), las Empresas de Créditos-Edpymes (4,8%) y la Banca Múltiple (3,5%); mientras que las Empresas Financieras (-18,3%), las Cajas Rurales (-6,8%) y el Sector Público (-5,7%) mostraron resultados contractivos.

De igual modo, el aumento de los depósitos fue impulsado por la evolución favorable registrada por la Banca Múltiple (7,1%), las Cajas Municipales (5,9%) y las entidades del Sector Público (4,7%), atenuado por disminución en las Empresas Financieras y Cajas Rurales.

Telecomunicaciones y Otros servicios de información

En el quinto mes de 2026, el sector Telecomunicaciones y Otros servicios de información mostró un comportamiento positivo de 0,65%, impulsado por el desempeño del subsector telecomunicaciones (0,71%); sin embargo, disminuyó el subsector otros servicios de información (-0,03%).

El comportamiento positivo del subsector telecomunicaciones se sustentó en el resultado favorable de los servicios de Internet y televisión por suscripción que se expandieron en 7,3%; en contraste, se vieron afectados los servicios de telefonía móvil y fija (-3,5%) y las actividades de transmisión de datos (-1,6%).

En el subsector otros servicios de información mostraron reducción las actividades de edición (-4,5%) y las actividades de programación informática (-0,1%); sin embargo, crecieron las actividades de producción y exhibición de películas y programas de televisión (7,3%) y las actividades de programación de televisión y radio (2,6%).

Servicios Prestados a Empresas

En mayo de 2026 los Servicios Prestados a Empresas aumentaron en 3,52%, en comparación con igual mes de 2025, impulsado por servicios de publicidad e investigación de mercados (5,78%) por campaña electoral; agencias de viajes y operadores turísticos (5,01%); actividades de servicios administrativos y de apoyo (3,25%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (3,17%).

Servicios de Gobierno

Durante el mes de análisis, los Servicios de Gobierno crecieron 3,69%, respecto a mayo del año 2025, por mayores actividades realizadas por las instituciones de la Administración Pública (3,7%), Defensa (3,5%) y Otros Servicios (0,6%).

(FIN) NDP/CNA