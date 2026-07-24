La economía peruana, expectativas y retos. Esto opinan los analistas

Andina/Ricardo Cuba

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

La economía peruana mantiene saludables a niveles macro, ha sabido demostrar su resiliencia en los momentos más álgidos, pero aún hay retos que cumplir, aseguran analistas económicos.

Hay aspectos que el próximo gobierno deberá asumir para que el país retome la senda de un crecimiento sostenible que se refleje en los segmentos más vulnerables, según señalaron.

Para el catedrático de la Universidad del Pacífico,Jorge González Izquierdo, el próximo gobierno recibirá un país con una estabilidad macroeconómica importante.

“Ello le permitirá centrarse básicamente en cómo resolver los principales problemas microeconómicos que afectan el bienestar de las familias peruanas”.

Precisó que se trata de un gran activo por el que no tendrá que preocuparse.

“El Perú muestra un crecimiento promedio anual de entre 3% y 3.5%.Además, el sistema financiero goza de buena salud. Estos factores internos hacen que el enfoque del nuevo gobierno se oriente al desarrollo de problemas internos que hoy son relevantes para el país”, manifestó González Izquierdo.

Por su parte, el exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Juan José Marthans, comentó que, a partir de la confirmación de los resultados electorales, suscitó un cambio sustancial en lasexpectativasy el estado de ánimo positivo del

sector empresarial peruano.

“Estos resultados electorales, más que un hito importante, básicamente están ligados al hecho de que el intento de modificar el modelo económico será dejado de lado. Además, vemos un impulso importante de la economía peruana como consecuencia de los precios excepcionales en el mercado internacional de los metales. Todo esto nos orientará hacia una política económica que nos llevará nuevamente a la posibilidad de encontrar una tasa de crecimiento cercana al 6% promedio anual y eso es lo que debemos esperar para este quinquenio”, refirió Marthans.

Precisó que, cuando el Perú gozó del beneficio de precios internacionales altos, ha crecido a tasas significativas. “No hay motivos para no experimentar estos precios en los próximos años”, aseveró.

Para el economista César Peñaranda, el segundo semestre del año se torna algo complicado por la presencia del fenómeno El Niño; además de un agravamiento de la situación internacional debido al conflicto entre Irán y Estados Unidos, el cual puede tener implicancias en el precio del petróleo, lo que podría repercutir en el aumento de precios de otros productos.

“Si bien las estimaciones apuntan a un crecimiento del producto bruto interno (PBI) por encima del 3% para este año, ello dependerá mucho de cómo resulte este fenómeno El Niño y sus implicancias en el plan económico, especialmente en la agricultura, la pesca y la manufactura”, detalló.

Según el catedrático de la Universidad del Pacífico, para conseguir resultados importantes en materia económica, se deben impulsar reformas estructurales muy profundas en sectores como Educación, Salud, Estado, Infraestructura e Institucionalidad.

“Además, sería importante que el gobierno de la presidenta Fujimori se desempeñe en un contexto de estabilidad política y social; eso se refleja en el concepto de gobernanza”, refirió González Izquierdo.

Añadió que es importante establecer un nivel de gobernanza que le permita a Fujimori gobernar en paz y pueda cumplir con lo ofrecido en beneficio del país.

Al respecto, Marthans comentó que el desarrollo de reformas estructurales permitirá que la infraestructura se consolide en sectores como Educación y la Salud, de tal manera que sean servicios de real calidad para la población de menores ingresos.

“De esta manera, el proceso de descentralización será reacomodado y los lineamientos básicos de gobernanza del país serán perfeccionados. Debemos evitar, en un futuro, el desenlace que se ha observado en estos últimos cinco años; de ser necesario, se debe optar por alguna modificación constitucional, amparada por la Ley y por el Congreso”, comentó el economista.

Agregó que es importante ordenar al país, reacomodarlo y darle una mayor institucionalidad. “Sin institucionalidad no hay posibilidad de sostener beneficios económicos en el largo plazo y esa debería ser una de las preocupaciones de la señora presidenta en estos próximos cinco años”, puntualizó.

Para César Peñaranda, el gobierno debe desarrollar cinco lineamientos para reactivar el desarrollo económico.

“El primero es establecer un plan integral para hacer frente precisamente al fenómeno El Niño. Un segundo plan y que considero imprescindible, es el relacionado a la seguridad, que cada vez se torna más difícil y compleja”.

En tercer lugar, Peñaranda sostuvo que se debe establecer un programa para retomar el desarrollo de las inversiones en infraestructura, pues hay muchos proyectos detenidos y otros que están listos para salir y que, por diferentes razones, no fue así.

“Por ello, se debe elaborar otro plan integral que permita poner en marcha aquellos proyectos que son más fáciles de retomar y empezar a implementarlos”, sostuvo.

Finalmente, dijo, es probable que el Ejecutivo requiera la aprobación de ciertas normas que impulsen las reformas estructurales pendientes, las cuales son fundamentales para consolidar el desarrollo del país.

(FIN) DOP / WRR

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