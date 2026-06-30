Economía peruana seguirá en expansión y crecería más de 3% este año

Archivo - Perú.- Mercado de capitales del Perú se torna más atractivo - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 30 Jun. (ANDINA) -

La actividad productiva peruana muestra en los primeros meses del año un dinamismo que supera las expectativas de los agentes económicos. Dicho comportamiento motivó que se eleven las previsiones que se manejaban al comenzar este año.

La perspectiva de crecimiento de laactividad productiva nacionalpara el 2026 se elevó a 2.7% en abril, según el informe Panorama económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM). Esta proyección supera el 2.5% previsto anteriormente por la entidad, de acuerdo a un informe del DiarioEl Peruano.

Por su parte, la división de estudios económicos BBVA Research revisó al alza su proyección de expansión para el cierre del año, al pasar de 2.9% estimado en marzo a 3.1%. El ajuste responde al buen desempeño observado en el primer trimestre.

BCR revisa al alza proyección de crecimiento de la economía peruana a 3.4% para el 2026

En esa misma línea, la proyección de crecimiento para el 2026 aumentó de 3.2% a 3.4% el 19 de este mes, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El incremento se sustenta en una mejor perspectiva de lossectores no primariosy un mayor dinamismo del gasto privado. El ajuste efectuado por la entidad monetaria respondió al desempeño favorable de las actividades vinculadas con el mercado interno, de acuerdo con su Reporte de Inflación de junio.

Al respecto, la economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE) Paola Herrera sostuvo que en julio actualizarán las proyecciones sobre el desempeño productivo para el presente año.

“Frente a la proyección de 2.9% que calculamos para el 2026, evaluamos una mejora en las previsiones sobre el avance del producto bruto interno (PBI) por argumentos similares a los expuestos por el ente emisor”, sostuvo.Por ejemplo, la especialista dijo que en el primer trimestre la inversión privada mostró un mayor dinamismo frente al esperado. Estimó que en abril y mayo se habría mantenido dicha tendencia, por lo que el indicador anual subiría impulsado por tasas de doble dígito en los siguientes períodos.

Además, el término del proceso electoral reduciría la incertidumbre en el ámbito empresarial.

Aunque esta situación favorecería el dinamismo de la inversión y el consumo privado, la experta considera que el fenómeno climático afectaría a la baja las exportaciones, principalmente en los rubros de pesca y agricultura.“Sin embargo, todavía evaluamos la magnitud del impacto que tendría el Fenómeno El Niño (FEN) en nuestro aparato productivo”, agregó.

De este modo, a pesar de ese posible impacto, se presentan factores para mejorar la previsión sobre laeconomía peruana,dado que una inercia en la inversión privada genera resultados favorables.

Por esta razón, considera que la inversión privada sería uno de los principales motores de crecimiento de la economía peruana para este año. “Si bien resalta la inversión minera, también se encuentran otros sectores atractivos como el inmobiliario. En general, las condiciones están un poco más favorables para la gran mayoría de los rubros”.

A su turno, el profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (EGP) Juan Carlos Odar considera que se presentan diversos factores que estarían explicando un mejor escenario para la economía peruana.

“El factor que impulsó la revisión al alza de las proyecciones fue un primer mes del año con resultados superiores a los esperados; particularmente, marzo registró un comportamiento favorable debido a que la inversión minera reportó un avance significativo”, opinó.

La economía muestra una solidez importante durante los últimos meses, guiada además por una expansión de la inversión privada. “Todo eso ha llevado a tener una mejor previsión para el próximo periodo”, señaló.

ElBCRconsideró dicho escenario al elevar su proyección para este ejercicio. Sin embargo, Odar menciona que mantiene una perspectiva más moderada para la segunda mitad del año.

En tal sentido, el especialista coincide con la proyección delBCRde que la economía peruana crecería 3.4% al cierre del presente período.

“Podría presentarse una revisión al alza, pero sería ligera. Marginalmente, pueden obtenerse resultados mejores”, comentó.

El economista señaló que en contraparte está el tema climático que podría ir moderando la expectativa de crecimiento total del año.

¿Por qué podría mejorar el escenario para la economía a pesar de que se espera un FEN de regular intensidad para arriba? Odar nos refiere los buenos resultados registrados en los primeros meses de este año que estuvieron por encima de las expectativas iniciales.

Además de ello, es de esperarse que el FEN implique una mayor expansión del sector construcción, y ese sector estaría ayudando a dinamizar la economía por dos factores, agregó.

En primer lugar, estarían los trabajos de prevención para mitigar los efectos negativos de la ocurrencia del fenómeno climático. En segundo lugar, estarían los trabajos de reconstrucción luego que pase el FEN.“Entonces, la combinación de ambos factores generaría un margen para una expansión adicional a lo que se tiene previsto”, aseveró.

Aparte de la inversión privada y la construcción, Odar considera que los sectores servicios y comercio destacarían como motores del crecimiento, siguiendo la dinámica de la demanda interna que viene favorable.

La economía creció a un ritmo de 3.5% mensual hasta abril, impulsada principalmente por la dinámica que mostró el producto bruto interno (PBI) no primario, sostuvo el economista jefe de BBVA Research en el Perú, Hugo Perea.

“Destaca el dinamismo de la construcción, el comercio y los servicios”, mencionó.

“Se observa una resiliencia interesante en nuestra economía, que continúa en expansión a pesar de las tensiones geopolíticas en el exterior y de la incertidumbre que a veces generan las elecciones. El aparato productivo mostró un desempeño relativamente favorable en un entorno propicio debido a condiciones auspiciosas en el sector externo, en particular por las cotizaciones de los productos que exportamos”, dijo.

En sus proyecciones sobre laeconomía, el BBVA considera que la presencia del FEN restará seis décimas de crecimiento al país.

“Ya se perciben los primeros impactos en actividades como la pesca y en algunos productos agrícolas vinculados a la exportación. Estimamos que el Fenómeno El Niño costará seis décimas al PBI de este ejercicio”, agregó.

Sin embargo, señaló que habría otros elementos positivos que compensarían el efecto adverso. “El PBI creció más de lo previsto en el primer trimestre y todo apunta a que seguirá una tendencia expansiva en el segundo”.

“La economía nos está sorprendiendo al alza”, puntualizó.

De acuerdo con las previsiones del BCR, el déficit fiscal bajaría a 1.8% y 1.5% del PBI en 2026 y 2027, respectivamente.En ausencia del FEN y el conflicto en Medio Oriente, la economía peruana podría haber crecido 4% en el 2026, de acuerdo con el Reporte Trimestral Macroeconómico del Banco de Crédito del Perú.

Por ello, la entidad bancaria mantiene su proyección de crecimiento para la economía del país en 3.2 % para este año a pesar de que el sector agro y pesca presentarían -en conjunto- una caída incluso mayor a la del 2023, cuandoFENalcanzó condición de fuerte.