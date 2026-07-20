Economía silver: su aporte para el crecimiento de las economías es creciente

Perú.- Emprendimientos liderados por mayores de 50 años fortalecen la economía peruana - Andina/El Emprendimiento De Las Personas Mayores

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

En un planeta en el que cada vez hay más personas que superan los 50 años es necesario que los países se preparen para aprovechar ese entorno.

Atender el envejecimiento de la población, un cambio demográfico acompañado por el menor número de nacimientos, perfila un nuevo reto para la economía de la nación.

El representante de The Shift Challenge en el Perú, Alejandro Amicone, afirmó que la nación afronta una reconfiguración demográfica para la cual, necesariamente, el Estado y el sector privado deberán estar preparados.

“Vivimos la mayor transformación de la historia en este ámbito. La expectativa de vida aumentó más de 30 años en el último siglo mientras la natalidad se desplomó más de un 50% a nivel global”, agregó en informe publicado en el Suplemento Económika del Diario El Peruano.

- Emprendedores 50+: claves para fortalecer la comunicación del negocio en redes sociales

De este modo, el especialista señaló que hacia 2035 los ciudadanos mayores de 60 años superarán en número a los menores de 10. En tanto, en 2050, uno de cada tres trabajadores habrá superado los 65 años.

Estas previsiones no forman parte de una tendencia aislada, sino que configuran una nueva estructura social. “El segmento de más de 50 años ya define cerca del 40% del consumo mundial y concentra el 83% de la riqueza. El mercado sénior representa la tercera economía más grande del mundo, con un poder de compra de 17 billones de dólares”, enfatizó.

Refirió que en la actualidad coexisten hasta seis generaciones en la sociedad y cinco en el entorno laboral, pero carecen de una integración o diseño para colaborar, elementos que permitirían obtener mejores resultados al generar sinergias.

Segmento

Amicone explicó que este sector se centra concretamente en la actividad del segmento poblacional mayor de 50 años. Esta realidad plantea múltiples desafíos, pero a la vez genera valiosas oportunidades, al ser parte de una mutación demográfica asociada a la longevidad y al menor número de nacimientos.

Según el especialista, el grupo etario que concentra mayor capacidad económica actualmente es el comprendido entre los 50 y 70 años. “Esa generación tiene previsto que en el 2030 el 60% de las compras retail en Europa van a ser hechas por personas mayores de los 50 años”.

Actualmente se desarrolla un grupo poblacional que requerirá servicios y una gama de productos particulares. “Este sector posee experiencia, energía para el trabajo y vitalidad; se encuentra muy lejos del perfil del ciudadano que se jubilaba hace 50 años”, afirmó.

En este sentido, comentó que este colectivo humano está facultado para laborar; sin embargo, carece de oportunidades debido a los paradigmas corporativos vigentes, estructurados cuando la población vivía 20 años menos.

Por ello, tanto el Estado como las organizaciones corporativas deben visibilizar este panorama y ofrecer alternativas a fin de que los ciudadanos continúen laborando y aportando al desarrollo económico.

El propósito consiste en aprovechar la experiencia de este grupo humano en los próximos años. “En el Perú existen más de 6 millones de ciudadanos que integran el segmento de mayores de 50 años”, aseveró.

Dinámica

Este sector demográfico mantendrá un crecimiento constante, por lo que su capacidad de consumo y su función laboral mostrarán un avance incremental.

“En otras naciones comenzó el desarrollo de modelos que muestran el impacto de este fenómeno en la evolución del producto bruto interno (PBI)”, comentó Amicone.

El directivo refirió que el objetivo fundamental de la organización en el país es que las empresas locales reconozcan esta realidad, cuya gestión estratégica puede generar ventajas competitivas.

“Las compañías deben catalizar la convivencia intergeneracional, pues dicha diversidad permite la innovación”, agregó.

Dimensiones clave

Amicone sostuvo que rediseñar una nueva demografía implica actuar sobre seis dimensiones clave.

Trabajo, carreras y propósito: diseñar trayectorias laborales extendidas y flexibles, integrar aprendizaje continuo y transiciones de rol.

Arquitectura financiera: diseñar sistemas que permitan integrar ahorro, protección e inversión en horizontes de vida más extensos.

Cohesión intergeneracional: integrar generaciones en contextos donde conviven trayectorias, expectativas y tiempos distintos.Salud y bienestar: pasar a modelos centrados en la prevención y el bienestar.

Economía de la longevidad: capitalizar el potencial económico de vidas más largas, e impulsar la participación y productividad.

Gobernanza demográfica: traducir el cambio demográfico en decisiones estratégicas.

Datos

- Los países más avanzados en temas de economía silver en la región son Chile y Uruguay.

- Consideran que así como se dispusieron medidas para promover el empleo juvenil se puede implementar medidas para promover el empleo en los mayores de 50 años.

- The Shift Challenge es una plataforma internacional que acompaña a organizaciones, gobiernos y líderes a adaptarse estratégicamente a la nueva realidad demográfica, al promover la longevidad como una oportunidad para el desarrollo económico y la competitividad.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });