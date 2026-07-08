Economista Alonso Segura: permanencia de Julio Velarde deja tranquilos a inversionistas

Andina/Alonso Segura, Exministro De Economía Y

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

La decisión anunciada del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, de permanecer un periodo más al frente del ente emisor, “va a dejar muy tranquilos a los inversionistas en general”, destacó el exministro de Economía y presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura.

“Yo creo que esa decisión va a dejar muy tranquilos a los inversionistas en general, tanto de portafolio como del sector real, va a dar mucha tranquilidad”,subrayó en Canal N.

Refirió que, si bien el Banco Central de Reserva del Perú es una institución muy fuerte y no debe confundirse personas con la institución per se, aclarada ahora la incertidumbre de quién seguirá al frente del ente emisor, ahora faltaría conocer los directores que designe el Ejecutivo y el Congreso.

“Pero es de anticiparse que sea un directorio bastante sensato y eso va a dar tranquilidad por el lado monetario, cambiario”,enfatizó Segura.

Asimismo, indicó que el Banco Central de Reserva del Perú tiene un resguardo legal, constitucional sobre su autonomía e independencia.

Segura señaló que si el próximo Ejecutivo o el Congreso hubiese tenido una composición diferente, hubiera habido cierta preocupación en la designación del presidente del Banco Central.

“Pero con el Ejecutivo que probablemente va a ser bastante promercado, proinversión, lo que va a haber es una afinidad muy grande y va a haber un gran respeto por la independencia del Banco Central, porque saben que con eso no se juega”,afirmó.

También destacó que el Banco Central de Reserva del Perú “ha sido muy efectivo” en controlar la inflación, al destacar que a lo largo de los últimos 25 a 30 años el país ha tenido una de las inflaciones más bajas del mundo y de América Latina.

Indicó que ahora la inflación en el Perú está coyunturalmente por encima del rango meta, debido al choque de los precios de la energía derivados del conflicto en el Medio Oriente, y este rebrote inflacionario ha ocurrido en otros países, incluido Estados Unidos.

Segura, dijo que la inflación en el Perú no es un problema, tiene fortaleza externa en sus reservas internacionales, en la cobertura de deuda de corto plazo y cobertura de importaciones.

“Tenemos más del doble que el resto de los países en América Latina, de cualquier indicador de fortaleza externa, todo ese frente es lo más fuerte que tiene en la parte macroeconómica el Perú”, explicó.

Sin embargo, dijo que tiene que verse ahora en cómo retornar a las fortalezas del pasado, la tasa de crecimiento económico y la parte fiscal, ambos indicadores que se han debilitado.

Por la parte fiscal, señaló que las recientes medidas aprobadas por el Congreso han generado presiones fiscales que no están reflejadas en los presupuestos, y el crédito suplementario que se pretende aprobar en el Congreso por 10,000 millones de soles también genera preocupación.

También indicó que, en el corto plazo, el reto es enfrentar el Fenómeno El Niño con la ejecución de obras y mayor presupuesto.