Educación superior amplía oportunidades para estudiantes y sus familias: aquí 5 beneficios

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

Durante décadas, la educación superior estuvo enfocada principalmente en el desarrollo individual del estudiante. Hoy, existen instituciones que están replanteando ese modelo y apostando por una nueva tendencia educativa: extender el aprendizaje a las familias de los alumnos. La premisa es simple: cuando una persona aprende, los beneficios pueden multiplicarse en todo su entorno.

“Cuando la educación impacta a más de un miembro del hogar, sus beneficios se multiplican. No solo se generan mayores oportunidades laborales, sino también mejores condiciones para que las familias incrementen sus ingresos, accedan a mayor estabilidad económica y amplíen las oportunidades de las siguientes generaciones. Ese es el potencial transformador que hoy debe buscar la educación superior”, señaló Luciano Velazco, rector de Dionisio Romero University (DRU).

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Cabe resaltar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025), solo 14 de cada 100 jóvenes en situación de pobreza logran acceder a estudios superiores en el Perú, lo que evidencia las brechas estructurales que aún persisten en el país y que limitan la movilidad social de los sectores más vulnerables.

En contraste, entre la población no pobre, cerca de 48 de cada 100 jóvenes alcanzan educación superior, lo que confirma la estrecha relación entre nivel educativo, condiciones de vida y oportunidades económicas.

El impacto de la educación superior no se limita al acceso laboral, sino que tiene efectos directos en la economía familiar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025), en el Perú las personas con educación superior perciben en promedio 67% más ingresos que aquellas que solo cuentan con educación secundaria completa, una brecha salarial que supera el promedio de los países miembros de la organización.

Esta diferencia no solo evidencia el valor económico de la educación, sino que refuerza su rol como uno de los principales motores de movilidad social y reducción de la pobreza en los hogares peruanos.

Para Luciano Velazco, la educación genera un efecto multiplicador cuando sus beneficios alcanzan al entorno familiar. No se trata únicamente de mejorar las oportunidades de un estudiante, sino de fortalecer la economía del hogar, ampliar las posibilidades de desarrollo de sus integrantes y contribuir a romper ciclos de pobreza que pueden extenderse por generaciones.

De esta manera, Velazco destaca los principales beneficios:

1. Incremento sostenido de los ingresos familiares cuando uno o más miembros acceden a educación superior

2. Mayor estabilidad económica del hogar y reducción del riesgo de pobreza

3. Mejores oportunidades educativas para las siguientes generaciones

4. Mayor acceso a empleo formal y seguridad social

5. Ruptura progresiva del ciclo intergeneracional de pobreza

En un contexto donde las habilidades requeridas por el mercado laboral evolucionan constantemente y la educación se ha convertido en un proceso que acompaña a las personas a lo largo de toda su vida, algunas instituciones empiezan a replantear su rol más allá de la formación individual. La tendencia apunta a modelos educativos capaces de generar impacto en comunidades y familias enteras, entendiendo que cuando una persona aprende, las oportunidades de desarrollo se multiplican para todo su entorno.

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