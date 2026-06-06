Educación superior impulsa red latinoamericana para fortalecer emprendimiento juvenil

Andina/Difusión

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La formación de emprendedores e innovadores se ha convertido en uno de los principales desafíos para los sistemas de educación superior en Latinoamérica.

En un contexto en el que la inversión en startups de la región creció 26% durante 2024, según un estudio difundido por Reuters, especialistas destacan la necesidad de fortalecer el desarrollo de talento y la articulación entre academia, tecnología e innovación para sostener el crecimiento del ecosistema emprendedor.

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Frente a este escenario, instituciones de educación superior y organizaciones vinculadas al ecosistema emprendedor anunciaron una nueva red internacional de colaboración que buscará conectar universidades, institutos tecnológicos, mentores y plataformas de innovación de distintos países de la región, con una presencia inicial en Costa Rica, Colombia, Bolivia y Perú.

El anuncio se realizó en el marco de la conmemoración de los 20 años de EQUIPU, la red de innovación y emprendimiento impulsada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), que durante las últimas dos décadas ha promovido programas orientados al desarrollo de talento joven, innovación social y proyectos de base tecnológica.

Durante la ceremonia se presentó la hoja de ruta “Red Viva 2030”, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación entre instituciones académicas y ecosistemas de innovación de Latinoamérica mediante el intercambio de experiencias, metodologías y oportunidades para estudiantes y emprendedores emergentes.

“Necesitamos que la innovación y el emprendimiento formen parte de la experiencia educativa de más jóvenes en todo el país. El objetivo es que los estudiantes desarrollen capacidades para identificar oportunidades, resolver problemas y generar iniciativas con impacto en sus comunidades”, señaló Joseph Luján Carrión, coordinador general de EQUIPU.

Como parte de esta apuesta por ampliar el acceso a oportunidades de innovación, la red también viene fortaleciendo su trabajo con instituciones de educación superior de distintas regiones del país, incluyendo a los Institutos de Educación Superior Tecnológica de Excelencia (IDEX) promovidos por el Ministerio de Educación (Minedu).

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