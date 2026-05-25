Perú.- EEUU y Perú firman un acuerdo para atraer capital estadounidense a proyectos estratégicos en el país andino

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú, Luis del Carpio, firman un memorándum de entendimiento (MdE) para atraer inversiones. - EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN PERÚ

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, y el presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) de Perú, Luis del Carpio, han firmado este lunes un memorándum de entendimiento (MdE) para atraer capital estadounidense a proyectos estratégicos en el país andino.

Según se desprende de un comunicado emitido por la legación diplomática, el acuerdo establece un marco de colaboración para inversiones en "sectores clave" como infraestructura, energía, logística, tecnología y minerales críticos.

El memorándum facilitará también el intercambio de información, la organización de seminarios y misiones empresariales, así como la coordinación entre entidades públicas y privadas peruanas y norteamericanas.

"El Perú es un socio clave para los Estados Unidos. Nuestra relación económica continúa fortaleciéndose, generando más comercio, más empleo y mayores oportunidades para ambos países", ha afirmado Navarro.

"La calidad, el compromiso, la innovación y las buenas prácticas de las empresas estadounidenses son los mejores del mundo, y nuestras compañías están listas para seguir invirtiendo y haciendo negocios en el Perú", ha añadido.

La ceremonia ha contado con la participación del primer ministro peruano, Luis Arroyo, y los líderes de las principales cámaras empresariales de Perú.