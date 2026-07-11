Ejecutivo publica proyecto de norma que aprueba regulación para planificación energética

Andina/Difusión

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El Porder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem), publicó el proyecto de "Decreto Supremo que aprueba Disposiciones Normativas que Regulan la Planificación Energética", socializando una iniciativa que busca fortalecer la gobernanza del sector energético a través de la planificación, articulación y participación de los actores relevantes.

La propuesta busca establecer un marco normativo uniforme y sistemático para la elaboración, actualización y difusión del Plan Energético Integrado Nacional de Largo Plazo, los planes específicos de corto y mediano plazo, los balances energéticos, las prospectivas energéticas y los informes asociados, asegurando coherencia metodológica, claridad en los horizontes temporales y consistencia en los productos de la planificación energética.

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Adicionalmente, busca fortalecer la capacidad institucional del Minem para conducir la planificación energética, así como adecuar su estructura orgánica, orientada a garantizar una gestión especializada, eficiente y alineada con los objetivos estratégicos del sector energético nacional.

El proyecto también tiene como objetivo contribuir a la reducción de la incertidumbre regulatoria y de las barreras implícitas al desarrollo del sector energético, mediante la provisión de información prospectiva, estadística y estratégica.

Aportes y opiniones

De esta manera, se haría posible anticipar riesgos, identificar oportunidades, orientar la inversión pública y privada, y mejorar la calidad de las decisiones regulatorias y de política pública, sin afectar la libertad de empresa ni el normal funcionamiento del mercado.

El proyecto de Decreto Supremo está publicado en el portal institucional del Minem y se estableció un plazo de 20 días calendario para que la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) reciba los comentarios, aportes y opiniones de las entidades públicas o privadas y de la ciudadanía en general.

Los comentarios, aportes y opiniones podrán ser presentados a través de la mesa de partes del Minem, ubicado en Av. Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima, o al correo electrónico: publicaciondgee@minem.gob.pe.

(FIN) NDP/HTC