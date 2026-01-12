La electrificación tiene un rol estratégico en el desarrollo de la agroindustria y empleo

Ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, destacó el rol estratégico de la electrificación en el desarrollo de la industria agrícola, en reunión con la empresa CVC Energía. - Andina/Cortesía

Lima 12 Ene.

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, destacó el rol estratégico de la electrificación en el desarrollo de la industria agrícola, la generación de empleo y el fortalecimiento de la agroexportación, en línea con los objetivos de crecimiento económico y desarrollo territorial del Estado.

Durante una reunión sostenida con representantes de la empresa peruana CVC Energía, el ministro saludó los avances de la concesionaria donde el acceso oportuno a la energía eléctrica ha sido habilitador del desarrollo regional.

“La energía más cara es la que no se tiene”,subrayó, al destacar que la electrificación oportuna puede generar grandes oportunidades para las localidades.

En la reunión se expuso

el ejemplo emblemático de Villacurí, en la región Ica, donde la electrificación permitió transformar zonas anteriormente áridas en áreas altamente productivas.

Hoy este valle concentra el 24 % de la producción nacional de uva y el 19 % de espárrago, con exportaciones agrícolas regionales que superan los 2,280 millones de dólares y más de 124,000 empleos generados por la actividad agrícola.

En Olmos, Lambayeque, otra zona estratégica abordada en la reunión, la electrificación ha acompañado el crecimiento de más de 35,000 hectáreas cultivadas, impulsando el 22% de la producción nacional de arándanos, el 14% de uva y el 10% de palta, con exportaciones regionales por 920 millones de dólares.

El ministro Bravo resaltó que

estos ejemplos reflejan cómo la energía eléctrica es un factor clave para el desarrollo regional y la formalización del empleo.

Asimismo, reafirmó la importancia de fortalecer el diálogo entre el Estado y el sector privado y de promover espacios técnicos de coordinación que impulsen inversiones orientadas a ampliar la cobertura eléctrica, generar bienestar y fortalecer la economía nacional.