Electro Oriente fortalece seguridad eléctrica en hogares vulnerables

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

Como parte de su política de responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sostenible de la Amazonía peruana, Electro Oriente S.A. continúa ejecutando el programa “Casa Segura”, una iniciativa orientada a mejorar gratuitamente las instalaciones eléctricas en hogares vulnerables de las regiones Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca.

Desde su implementación en 2025, el programa viene generando un impacto positivo y sostenible en la calidad de vida de numerosas familias, mediante la renovación de instalaciones eléctricas internas en viviendas que presentaban condiciones inseguras y riesgos potenciales para sus ocupantes.

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El gerente general de Electro Oriente, Bobnet Manrique García, señaló que “Casa Segura” responde al compromiso institucional de la empresa de promover entornos más seguros y contribuir al bienestar de la población mediante acciones concretas de alto impacto social.

“Casa Segura representa mucho más que una intervención técnica. Significa brindar tranquilidad, seguridad y mejores condiciones de vida a las familias beneficiadas. Como empresa pública, mantenemos el compromiso de impulsar iniciativas sostenibles que fortalezcan la seguridad eléctrica y promuevan el desarrollo de nuestras comunidades”, destacó.

Durante el 2025, Electro Oriente ejecutó cerca de 50 intervenciones sociales en distintas localidades de su zona de concesión, mientras que, en lo que va del 2026, ya se han realizado aproximadamente 15 nuevas intervenciones en viviendas de sectores rurales y urbano-marginales.

El programa contempla inspecciones técnicas previas realizadas por especialistas de la empresa, quienes identifican riesgos asociados a instalaciones precarias, conexiones inadecuadas o cableado deteriorado. Posteriormente, se ejecuta la renovación integral de las redes internas, incorporando componentes seguros y certificados, tales como llaves térmicas, cableado adecuado, tomacorrientes normalizados y sistemas de iluminación eficiente con tecnología LED.

Estas acciones contribuyen a reducir significativamente los riesgos de cortocircuitos, sobrecargas e incendios domésticos, además de favorecer un consumo eléctrico más eficiente y seguro para las familias beneficiadas.

De acuerdo con información técnica difundida por el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), la adquisición y uso de productos eléctricos seguros y certificados puede reducir considerablemente los riesgos asociados a fallas eléctricas en los hogares.

Asimismo, diversas evaluaciones técnicas advierten que una parte importante de los incendios domiciliarios en el país está vinculada a instalaciones eléctricas deficientes o deterioradas, situación que suele agravarse en viviendas construidas sin asistencia técnica especializada.

En este contexto, “Casa Segura” busca no solo intervenir técnicamente las viviendas, sino también fortalecer la cultura de prevención y seguridad eléctrica en las comunidades. Por ello, el programa se complementa con jornadas educativas y campañas informativas sobre uso responsable de la energía, prevención de riesgos eléctricos y orientación a los usuarios.

Las acciones desarrolladas ya benefician a familias de localidades como Indiana, Tamshiyacu, Yurimaguas y otras comunidades de la zona de concesión, donde los usuarios han expresado su reconocimiento por las mejoras implementadas y el impacto positivo generado en sus hogares.

Con esta iniciativa, Electro Oriente reafirma su compromiso con una gestión transparente, cercana a la población y orientada a generar valor social, fortaleciendo su rol como empresa pública al servicio del desarrollo sostenible, la seguridad y el bienestar de miles de familias de la Amazonía peruana.

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