Elmer Cuba Bustinza jura como ministro de Economía y Finanzas

Andina/Elmer Cuba Bustinza Es El Nuevo Ministro

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República Keiko Fujimori tomo juramento al economista Elmer Rafael Cuba Bustinza, como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Elmer Cuba es un destacado economista especializado en macroeconomía y política económica, con trayectoria en el sector público y privado.

También se desempeñó como el director del Banco Central de Reserva del Perú del 16 de noviembre de 2016 al 18 de noviembre de 2021.

Ha sido director independiente de diversas empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. Fue integrante de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi de 2004 a 2014 y miembro del Consejo Directivo de Osinerg (actualmente Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) de 2000 a 2006.

Tiene una Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales, docente en la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

También es autor de diversas publicaciones académicas. Cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los economistas más influyentes del país.