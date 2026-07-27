Elmer Cuba: la meta es hacer que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos

Perú.- Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas y Carlos Espá, Canciller - Andina/Captura Tv

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El futuro ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo hoy que la meta de este nuevo periodo es lograr que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos, mejores remuneraciones y adecuados servicios públicos.

“He aceptado la invitación para ser parte de este gobierno con las mejores expectativas y ganas para llevar el Perú adelante en los próximos cinco años”, afirmó.

Ello, además de realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo para que el Perú vuelva a crecer sanamente, generar empleos y también recursos tributarios de modo que el Estado peruano pueda gastarlos en generar igualdad de oportunidades, el cierre de brechas de infraestructura y enrumbar el país hacia el desarrollo, agregó.

Refirió que venimos avanzando, pero subrayó que todavía falta la parte más difícil.

“Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal. Pero la población todavía no ha sentido en sus salarios, en su bienestar, ese crecimiento”, dijo.

Por ello, subrayó que la meta es, en los próximos años, es hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos en todo el ámbito de la República.

“Vamos a ser implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto. Pagamos IGV, pagamos Impuestos a la Renta, pagamos el Selectivo a diversos productos y no es justo que alguien lo pueda dilapidar”, puntualizó.

En este sentido, adelantó que se sumarán esfuerzos para cerrar también las brechas de infraestructura, además de ser muy rigurosos en la lucha contra la corrupción a lo largo y ancho del país.

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