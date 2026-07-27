Elmer Cuba: la meta es lograr que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos

Perú.- Elmer Cuba: la meta es hacer que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos - Andina/Captura Tv

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El futuro ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sostuvo hoy que la meta del gobierno entrante es lograr que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos, mejores remuneraciones y adecuados servicios públicos.

“He aceptado la invitación para ser parte de este gobierno con las mejores expectativas y ganas de llevar el Perú adelante en los próximos cinco años y de realizar las reformas económicas que han esperado todo el siglo”, afirmó.

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Manifestó que el objetivo apunta a que el Perú vuelva a crecer sanamente, generar empleos y también recursos tributarios de modo que el Estado peruano pueda gastarlos en generar igualdad de oportunidades, el cierre de brechas de infraestructura y enrumbar el país hacia el desarrollo, agregó.

Estabilidad macroeconómica

Elmer Cuba refirió que venimos avanzando, pero subrayó que todavía falta la parte más difícil.

“Hemos logrado estabilidad macroeconómica, inflación baja, solvencia fiscal, pero la población todavía no ha sentido en sus salarios, en su bienestar, ese crecimiento”, dijo.

Por ello, subrayó que la meta, en los próximos años, es hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos en todo el ámbito de la República.

Lucha contra la corrupción

“Vamos a ser implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto. Pagamos IGV, pagamos Impuestos a la Renta, pagamos el Impuesto Selectivo en diversos productos y no es justo que alguien lo pueda dilapidar”, puntualizó Elmer Cuba.

En ese sentido, Cuba adelantó que se sumarán esfuerzos para cerrar las brechas de infraestructura, además de ser muy rigurosos en la lucha contra la corrupción a lo largo y ancho del país.

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