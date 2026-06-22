Embajador de EE. UU. entrega escáneres para fortalecer seguridad en puerto de Chancay

Andina/Difusión

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El Embajador de los Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, visitó hoy el Puerto de Chancay para hacer entrega oficial de dos escáneres de carga no intrusivos, donados por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Durante la visita, el Embajador Navarro recorrió las instalaciones junto al Superintendente Nacional de Sunat, Javier Franco Castillo, y observó en tiempo real las operaciones de inspección aduanera y el funcionamiento de los nuevos equipos. Los escáneres permitirán fortalecer la capacidad de Sunat para detectar mercancías ilícitas, agilizar el comercio y garantizar la transparencia en las operaciones portuarias.

La cooperación además incluye la capacitación de personal peruano para operar estos sistemas de manera independiente y liderar los esfuerzos de seguridad y control aduanero en el Puerto fortaleciendo la capacidad institucional del Perú a largo plazo.

“Hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la transparencia y el crecimiento económico” destacó el Embajador Navarro. “Nos enorgullece apoyar a Sunat y a su personal, brindando herramientas y tecnología de punta para convertir al Perú en un referente regional en operaciones aduaneras.”

La entrega de estos escáneres es un ejemplo concreto del compromiso de los Estados Unidos con el Perú y la región para combatir el crimen transnacional, fortalecer la seguridad portuaria y promover el desarrollo económico sostenible.

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