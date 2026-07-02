Empleo: ¿cómo afrontar una transición laboral con planificación y disciplina?

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Muchas veces, cuando las personas están en transición laboral, piensan que están "en nada". Sin embargo, la realidad es que estar inmerso en este proceso es un trabajo en sí mismo y de tiempo completo. Aunque ya no se forme parte de una organización ni se reciba un sueldo, se está al frente de un gran proyecto personal y profesional que requiere tiempo, esfuerzo, disciplina, pasión y mucha dedicación.

Así lo señaló Mariana Reyna, Consultora Asociada de LHH Perú, quien explicó que "trabajar no significa únicamente trabajar en una organización y recibir una remuneración, cuando estás en un proceso de recolocación estás trabajando para ti, en tu proyecto profesional, para definir tu nuevo objetivo laboral, optimizar tu CV de impacto, investigar a las empresas objetivo, construir redes de contacto y prepararte para presentarte en las entrevistas laborales. Esto significa invertir unas ocho horas diarias en tu desarrollo".

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La especialista comentó que es completamente normal que las personas experimenten un duelo después de una desvinculación laboral, ya que no solo dejan un empleo, sino también un espacio, un grupo de colegas y una rutina. No obstante, enfatizó que este proceso debe vivirse y trabajar para recuperar energías y afrontar esta nueva etapa con una actitud positiva.

Asimismo, destacó que el principal desafío consiste en mostrar entusiasmo, energía y determinación. "Si sales al mercado con esa actitud, las empresas verán en ti a una persona fuerte y resiliente, capaz de superar retos", afirmó. Este trabajo personal implica mucha práctica, investigación y, sobre todo, trabajar con tu red de contactos para dar a conocer este nuevo proyecto y conectar con los responsables de contratación.

En ese sentido, Reyna recomendó establecer un horario de trabajo, definir metas e indicadores semanales y apoyarse en un programa serio de 'outplacement' que brinde estructura, acompañamiento y una ruta clara para alcanzar los objetivos profesionales.

También sugirió realizar al menos tres reuniones de 'networking' al día. Precisó que el objetivo no es pedir trabajo, sino construir relaciones auténticas, intercambiar información, consejos y oportunidades laborales. "Cuando pidas una reunión, asegúrate de tener claro qué quieres aprender o compartir; de esa manera, cada contacto será valioso y útil", explicó.

Agregó que hoy la tecnología y las herramientas disponibles facilitan considerablemente el proceso de búsqueda laboral, siempre que se utilicen estratégicamente para identificar oportunidades alineadas con el perfil profesional.

Finalmente, la consultora invitó a aprovechar esta etapa como una oportunidad para reflexionar sobre el futuro profesional. "Este paréntesis en la vida laboral también permite preguntarse si se quiere seguir haciendo lo mismo, explorar nuevas áreas, desarrollar habilidades y redefinir la carrera profesional", señaló.

Para Mariana Reyna, este es un momento de nuevos comienzos, de preparación, de tener objetivos claros y de invertir tiempo, porque estar en transición laboral es también un trabajo en sí mismo.

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