Empleo: ¿Qué buscan hoy los gerentes y CEO al contratar talento en el Perú?

Archivo - Jóvenes ejecutivos en reunión de empresa. - Andina/Difusión - Archivo

Lima 20 May. (ANDINA) -

En el Perú cada vez más empresas enfrentan una dificultad creciente: encontrar talento que no solo tenga formación académica, sino que esté realmente preparado para responder a las exigencias del mercado laboral actual. Esta brecha entre educación y empleo se ha convertido en uno de los principales desafíos para gerentes y CEOs al momento de contratar.

El problema no es menor. Según el World Economic Forum, cerca del 44% de las habilidades laborales cambiarán en los próximos cinco años, y cerca del 39% de las competencias actuales podrían volverse obsoletas hacia 2030. impulsadas por la transformación digital, la automatización y el avance de tecnologías como la inteligencia artificial. Sin embargo, los sistemas educativos avanzan a un ritmo más lento, generando una desconexión cada vez más evidente entre lo que se enseña y lo que el mercado realmente necesita.

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“Frente a este cambio, las universidades tienen el desafío de alinear sus modelos a lo que hoy demanda el mercado laboral. Más allá de los contenidos, es clave integrar el uso de tecnología y el desarrollo de habilidades digitales de forma transversal, incluso en áreas como liderazgo o gestión, junto con el fortalecimiento del pensamiento crítico”, explica Luciano Velazco, CEO de Dionisio Romero University.

En este contexto, Velazco señala que las decisiones de contratación han evolucionado, y que hoy las organizaciones no priorizan únicamente títulos, sinocinco factores clavevinculados a la capacidad de adaptarse, resolver problemas y generar valor en entornos cambiantes:

1. Capacidad de adaptación: El entorno laboral cambia constantemente, impulsado por la tecnología y nuevos modelos de negocio. Por ello, las empresas valoran profesionales capaces de aprender rápido, reinventarse y asumir nuevos retos sin fricción.

2. Habilidades digitales: El manejo de herramientas tecnológicas ya no es exclusivo de perfiles técnicos. Hoy, competencias digitales, incluyendo el uso de inteligencia artificial, son necesarias en áreas como liderazgo, gestión y toma de decisiones.

3. Pensamiento crítico y toma de decisiones: Las organizaciones priorizan perfiles capaces de analizar información, cuestionar, proponer soluciones y tomar decisiones en contextos de incertidumbre, más allá de seguir procesos establecidos.

4. Experiencia aplicada: La experiencia práctica cobra mayor relevancia frente al conocimiento teórico. Haber participado en proyectos reales o enfrentado situaciones concretas es cada vez más determinante en los procesos de selección.

5. Habilidades blandas y trabajo en equipo: La comunicación efectiva, el liderazgo y la capacidad de trabajar con equipos diversos son esenciales en entornos laborales dinámicos y colaborativos.

“Hoy las empresas no solo buscan profesionales que sepan, sino perfiles integrales: personas que combinen habilidades técnicas, digitales y humanas, y que, sobre todo, sean capaces de aplicar ese conocimiento en situaciones reales. Por ello, la formación debe ser cada vez más práctica, flexible y alineada a la realidad de quienes necesitan estudiar y trabajar al mismo tiempo”, señaló el ejecutivo.

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