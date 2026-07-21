Empleo: Cusco será la región con mayor expectativa de contratación para tercer trimestre

Andina/Percy Hurtado Santillán

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Cusco se posiciona como la región con mayor expectativa de contratación en el país para el tercer trimestre de 2026. De acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, la región alcanza un Índice Neto de Empleo de 44% para el periodo julio-septiembre, ubicándose por encima de Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura y Gran Lima.

El resultado cobra especial relevancia en un trimestre en el que el mercado laboral peruano mantiene expectativas positivas, aunque con menor dinamismo frente al periodo anterior. A nivel nacional, los empleadores reportan un Índice Neto de Empleo de 27%, lo que representa una disminución de 10 puntos frente al trimestre anterior y de 3 puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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“Cusco lidera las expectativas regionales en un contexto en el que las empresas siguen contratando, pero con mayor selectividad. Este resultado muestra que el dinamismo laboral no depende únicamente de Lima y que las regiones con actividad turística, comercial y de servicios continúan generando oportunidades de empleo”, comentó Natalie Sablich, directora de Finanzas de ManpowerGroup Perú.

El estudio también revela que Hotelería y Turismo es el sector con mayor expectativa de contratación en el país, con un Índice Neto de Empleo de 43 %. Este resultado refuerza el peso de los servicios intensivos en talento dentro del mercado laboral, especialmente en actividades donde la atención al cliente, la operación turística, la gestión comercial y la capacidad de adaptación a la demanda son factores clave para el crecimiento empresarial.

Además de Hotelería y Turismo, otros sectores mantienen perspectivas positivas para el próximo trimestre, como Servicios Públicos y Recursos Naturales con 34 %, Manufactura con 33 %, Construcción y Bienes Raíces con 30 %, Finanzas y Seguros con 29 %, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos con 28 %, y Comercio y Logística con 26 %.

“Los sectores de servicios requieren talento preparado para responder a entornos de alta demanda y contacto directo con clientes. Habilidades como comunicación, resolución de problemas, adaptabilidad y orientación al servicio son cada vez más relevantes para sostener la competitividad de las empresas”, añadió Sablich.

Además de Cusco, el estudio identifica a Arequipa con una expectativa de contratación de 37%, seguida por La Libertad con 36%, y Lambayeque y Piura, ambas con 35%. En tanto, Gran Lima alcanza un Índice Neto de Empleo de 23%.

Estos resultados muestran un mapa laboral más distribuido, donde distintas regiones mantienen oportunidades de contratación pese a la moderación nacional. Para las empresas, este escenario exige estrategias de atracción, desarrollo y retención de talento más adaptadas a las características de cada mercado local.

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