Empleo: expectativas de contratación se mantienen firmes para el tercer trimestre

Andina/Difusión

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El mercado laboral peruano mantendrá un dinamismo favorable enfocado en el crecimiento estructural de las organizaciones durante el próximo trimestre. De acuerdo con la edición más reciente de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, los empleadores en el Perú reportan un Índice Neto de Empleo nacional de 27% para el periodo comprendido entre julio y septiembre.

El estudio macroeconómico indica un escenario de inversiones corporativas estables: un 43% de las empresas planea incrementar sus planillas, un 40% proyecta mantenerlas estables, un 16% prevé reducciones y solo un 1% permanece indeciso. La demanda actual está impulsada por la expansión orgánica y la creación de nuevos roles de negocio, más allá de una tasa de reemplazo o rotación de talento.

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A nivel sectorial, Hotelería y Turismo se consolida como el principal dinamizador del empleo en el país, alcanzando una expectativa de contratación neta de 43% y marcando, además, la mayor aceleración en su tendencia de crecimiento en comparación con los trimestres previos.

"Al ser un estudio predictivo que mide intenciones de contratación, los planes de las empresas cambian según el momento económico en que se toma la muestra. Hoy vemos un claro repunte en los negocios vinculados al consumo y servicios, lo que confirma que las actividades intensivas en personal siguen empujando la creación de puestos de trabajo a gran escala", analizó Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup para Chile y Perú, y director de Experis LATAM.

"La tendencia actual nos muestra un mercado que exige agilidad: las organizaciones necesitan incorporar equipos de manera oportuna, pero con un foco muy claro en la eficiencia operativa y en roles clave que impulsen el crecimiento inmediato del negocio", añadió.

Detrás del liderazgo de Hotelería y Turismo (43%), la encuesta muestra que otros sectores estratégicos de la economía peruana sostienen intenciones de contratación robustas para el tercer trimestre de 2026. Es el caso de Construcción y Bienes Raíces, que alcanza una expectativa neta de 34%, seguido de cerca por el sector de Manufactura con un 33% y la industria de Información y Tecnología con un 30%. Con proyecciones moderadas, pero en terreno claramente positivo, los rubros de Servicios Públicos y Recursos Naturales reportan un 29%, seguidos por Comercio y Logística con un 28%.

En el análisis geográfico, el peso de la actividad turística y receptiva reconfigura las proyecciones en el interior del país. Cusco se posiciona a la vanguardia de la demanda laboral a nivel nacional con una expectativa neta del 44%. Le siguen de cerca mercados regionales clave como Arequipa (37%), La Libertad (36%) y Piura (35%). En contraste, las zonas con proyecciones más conservadoras para este trimestre se ubican en Junín y Ucayali (ambos con 29%), seguidos por Gran Lima con un 23% y Lambayeque con un 21%.

La encuesta profundizó en los factores que están redefiniendo la eficiencia en el tejido empresarial peruano. Al ser consultados sobre los mayores catalizadores de la productividad laboral, las organizaciones destacaron una clara sinergia tecnológica y de capacitación: el 57% atribuye el incremento de su rendimiento a la adopción de herramientas de IA en procesos automatizados, mientras que un 54% señala que el upskilling (reentrenamiento) enfocado de manera específica en optimizar el uso de IA ha sido fundamental para sus metas corporativas.

Pese a este avance tecnológico, las empresas peruanas mantienen el valor humano como un filtro insustituible. El 57% de los líderes de talento considera que un evaluador profesional (humano) sigue siendo el recurso más valioso dentro de un proceso de reclutamiento, superando las herramientas analíticas puramente automatizadas de filtrado de CVs (53%) o la coincidencia de perfiles por algoritmos sin supervisión humana (49%).

"Estamos viendo una adopción madura de la Inteligencia Artificial: las empresas la integran para automatizar tareas y elevar la productividad diaria, pero entendiendo que es un acelerador y no un reemplazo de las personas. Mientras más tecnología incorporamos, más indispensables se vuelven las capacidades humanas. Hoy el mercado laboral premia las habilidades que una máquina no puede replicar, como la facilidad para resolver problemas complejos, la empatía y la adaptabilidad al cambio. El éxito de las organizaciones estará en su capacidad para gestionar grandes volúmenes de talento humano y potenciarlo con la estrategia digital", concluyó Jorge Gamero.

El gran desafío de cara al cierre de año radicará en cerrar la brecha de talento técnico y blando, garantizando equipos ágiles capaces de sostener los nuevos patrones de consumo y optimizar la experiencia del consumidor en las regiones clave del país.

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