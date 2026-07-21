Empleo industrial creció 6.5% en Lima Metropolitana en el segundo trimestre del 2026

Andina/El Empleo Industrial Crece En Lima

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El sector industrial generó 773,000 puestos de trabajo en Lima Metropolitana durante el trimestre de abril a junio del 2026, cantidad superior en 6.5% respecto al similar periodo del año anterior (726,000 empleos), indicó el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Precisó que, en términos absolutos, ello significa la creación de 47,000 nuevos puestos de trabajo en comparación con el mismo periodo deL 2025.

De otro lado, indicó que en mayo del 2026 la producción manufacturera retrocedió 10.7% principalmente como consecuencia de la menor actividad de la industria pesquera que registró una menor actividad debido a los cambios climatológicos que afectaron la disponibilidad de especies marinas.

No obstante, al descontar el efecto de este subsector, la manufactura registró un crecimiento de 3.4%, reflejando un desempeño positivo del resto de la actividad industrial.

El subsector primario registró en mayo una caída de 41.7%; sin incluir la pesca industrial, la actividad descendió 4.3%. En tanto, la industria no primaria creció 5.4% en dicho mes.

Asimismo, por tipo de bien, en mayo la producción de bienes de capital registró una expansión de 24%, seguida por los bienes intermedios con 16%. Por su parte, la producción de bienes de consumo cayó 2.3%.

En el periodo enero–mayo, la producción manufacturera registró una caída de 0.8%. Sin embargo, al excluir el efecto de la pesca industrial, el sector mostró un crecimiento de 2.7%.

Finalmente, indicó que, en cuanto a los subsectores, la manufactura primaria acumuló una contracción de 9.2% en los primeros cinco meses del año. No obstante, si se excluye la actividad pesquera industrial, este subsector registró un crecimiento de 4.9%.

Por su parte, la manufactura no primaria aumentó 2.1% en el acumulado de enero a mayo.