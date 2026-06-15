Empleo en Lima creció 6.7% y alcanzó 5.8 millones de personas ocupadas en últimos 3 meses

Archivo - - Andina/Difusión - Archivo

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

En el trimestre marzo-abril-mayo de 2026, la población ocupada de Lima Metropolitana aumentó en 6.7% (367,800), respecto a similar trimestre del año anterior y totalizó 5 millones 880,000 personas, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Del total de la población ocupada de Lima Metropolitana, el 54.1% (3 millones 181,600) son hombres y el 45.9% (2 millones 698,400) mujeres.

Economía creció 3.73% en abril por comercio, construcción y consumo en restaurantes

Por grupo etario,la población ocupada de 45 y más años de edad presentó una variación positiva de 9.2%(201 800), durante el trimestre de análisis, seguido de la población de 25 a 44 años que presentó una variación de 5.2% (138,200) y la población menor de 25 años que presentó un crecimiento de 4.4% (27,800).

En tanto, durante el trimestre de estudio,la población ocupada con educación superior universitaria se incrementó en 20.5%(331,100), seguido del grupo con educación superior no universitaria en 5.5% (63,900) y de la población con educación secundaria en 1.3% (29,900). En tanto, disminuyó en el grupo con educación primaria en 14.5% (57,100).

Por actividad sectorial,la población ocupada en construcción se incrementó en 9.4%(38,100), entre los meses de marzo y mayo del presente año, seguido por los ocupados en la actividad de Comercio 7.7% (91,700), en Servicios 6.1% (192,300) y en manufactura 4.1% (29,500).

INEI refirió también que, entre marzo y mayo,la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 5.0%, con una disminución de 0.6 puntos porcentuales, en comparación con igual trimestre del año anterior (5.6%). Se estima que 308,100 personas buscaron empleo activamente en la capital.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });