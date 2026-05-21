Empleo: 9 recomendaciones para comunicar una desvinculación con respeto y empatía

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

Una desvinculación asertiva es aquella que no toma por sorpresa al trabajador, ya que previamente existió un proceso de comunicación y seguimiento sobre su desempeño.

“Un despido asertivo no empieza el día de la desvinculación. Requiere feedback previo, acompañamiento, preparación y una comunicación respetuosa, para que la persona entienda el proceso y sienta que fue tratada con dignidad hasta el final”, afirma Joan Eyzaguirre, consultora asociada de LHH Perú.

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Explicó que una mala experiencia de desvinculación suele producirse cuando el colaborador nunca recibió retroalimentación, careció de acompañamiento y no percibió un interés genuino de la empresa por ayudarlo a mejorar.

“Cuando el colaborador recibe feedback continuo, orientación, planes de desarrollo y cercanía tanto de sus líderes como del área de Recursos Humanos, percibe que tuvo oportunidades para mejorar. Así, llegado el momento de la desvinculación, entiende que el proceso fue transparente y respetuoso”, indica.

Asimismo, Eyzaguirre destacó que este tipo de procesos contribuye a preservar la dignidad de la persona y a mantener una relación laboral saludable hasta el final.

En ese sentido, compartió algunas recomendaciones dirigidas a líderes que deben comunicar un despido o proceso de desvinculación:

1.El líder debe comunicar la noticia: Un error frecuente ocurre cuando quien comunica el despido no es el jefe directo, sino un superior. Esto debilita el rol del líder. Por eso, debe dar la cara: si no está preparado, puede estar acompañado, pero no ser reemplazado. Así como se cuida el proceso de bienvenida —el onboarding— y toda la experincia del colaborador, el el proceso de salida —el offboarding— también debe ser respetuoso. Acompañar a la persona, ayudarla a transitar ese momento y mantener una relación genuina permite que, incluso en una situación difícil, pueda entender lo ocurrido.

2.Debe ser presencial: Hoy ya no estamos en pandemia y no hay excusas. Estos procesos deben ser presenciales, siempre que sea posible. Comunicar un despido requiere dar la cara. Hacerlo de forma virtual puede parecer más fácil, pero no permite contener emocionalmente a la persona de la misma manera.

3.Mostrar empatía real: Durante la conversación, es fundamental respetar la reacción de la persona, sea cual sea: enojo, tristeza, silencio o shock. No sabemos cómo va a reaccionar. No se trata de refutar ni de justificar en exceso, sino de escuchar, sostener los silencios y mostrar empatía verdadera.

4.Investigar acerca de la persona a desvincular: Para llevar adelante un despido respetuoso, es clave conocer bien a la persona. No solo en el plano profesional, sino también en su contexto personal y familiar.Sin esa información, es difícil anticipar reacciones y acompañar adecuadamente. Sorprendentemente, muchos líderes no conocen estos aspectos, lo que evidencia una falta de vínculo.

5.Atención plena en la reunión de desvinculación: No se trata de dar la noticia y mirar el celular o la computadora. Es una comunicación que exige tener los cinco sentidos puestos, hablar con claridad, sostener la conversación y acompañar las emociones que surjan.

6.¿En qué momento se comunica la noticia? El momento también importa:Hay que evitar, por ejemplo, un viernes por la tarde. Lo recomendable es hacerlo a inicios de semana y en horarios tempranos, para que la persona pueda procesar la situación. También se deben evitar fechas festivas o días en los que se celebre algún evento interno de la compañía.

7.¿Debe quedarse hasta que llegue su reemplazo?:Otro error común es pedirle a la persona que se quede para hacer la transición o entrenar a su reemplazo. Es importante respetar su proceso: que pueda retirarse, hacer su duelo y cerrar su etapa. Lo más humano es liberarla cuanto antes.

8.No es momento de mensajes positivos: Tampoco es recomendable llenar los vacíos con frases hechas o promesas como “vas a encontrar algo mejor”. Cada persona vive el proceso de manera distinta y no siempre es momento para ese tipo de mensajes.

9.Tener preparados los beneficios económicos y el outplacement: Además, es importante ofrecer condiciones que acompañen la transición, como un paquete de beneficios económicos o programas de outplacement, que ayuden a la persona a reorganizarse y mejorar su empleabilidad.

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