Empleo: estas son las habilidades que la inteligencia artificial no podrá reemplazar

Andina/Difusión

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el mercado de trabajo representa una gran oportunidad para llevar nuestro perfil profesional al siguiente nivel. En lugar de ver la automatización como una competencia, el entorno corporativo actual demuestra que la tecnología actúa como un gran aliado que nos libera de las tareas repetitivas para concentrarnos en aportar un valor verdaderamente humano.

Mientras el software se encarga de procesar datos masivos con agilidad, las empresas ahora enfocan su búsqueda en talentos capaces de aportar empatía, liderazgo ético y decisiones ágiles frente a escenarios complejos.

-Ministro de Trabajo priorizará formalización laboral para ampliar acceso a beneficios

Para entender cómo asegurar nuestro lugar en el mercado, la Universidad Privada del Norte (UPN) analiza las competencias que hoy resultan imposibles de replicar por un software. Estudios de la institución señalan que la estrategia más inteligente para los profesionales es orientar su perfil hacia la resolución de problemas complejos y el trato interpersonal.

"El gran secreto de la empleabilidad actual no es intentar ser más rápidos que una computadora, sino fortalecer aquello que nos hace humanos, ya que las empresas buscan con urgencia talento capaz de sentir empatía y aplicar una responsabilidad profesional que ningún algoritmo posee", explica Martin Santana, rector de la Universidad Privada del Norte (UPN), al destacar tres carreras fundamentales para el futuro:

- Psicología y contención emocional: para gestionar el estrés de los equipos corporativos y resolver conflictos laborales con empatía genuina.

- Ingeniería de Sistemas y ética digital: para auditar plataformas, garantizar la ciberseguridad y proteger la privacidad de los usuarios.

- Economía y visión estratégica: para tomar decisiones de inversión frente a crisis sociales o políticas que los algoritmos no pueden prever.

Adaptarse a la revolución tecnológica no exige actuar como un robot. Por el contrario, la mejor manera de asegurar un puesto de trabajo estable es potenciar el análisis crítico, la creatividad y la capacidad de conectar con otras personas, garantizando que el control de las decisiones más importantes siga estando en manos humanas.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });