Emprendedores 50+: claves para fortalecer la comunicación del negocio en redes sociales

Andina/Los Emprendedores Senior Tienen La Ventaja

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

Cada vez más personas sénior forman parte de la transformación digital. De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más de la mitad de este grupo etario utiliza internet, una tendencia que refleja una creciente incorporación al entorno digital.

En este escenario, los emprendedores de 50 años a más también vienen incorporando recursos digitales para adaptarse a los cambios tecnológicos y desenvolverse en un mercado donde las plataformas digitales tienen una presencia cada vez mayor.

Este proceso también se refleja en la forma en que los emprendedores comunican sus negocios a través de canales digitales, como las redes sociales.

El aprendizaje de estas herramientas les permite crear contenidos, interactuar con sus clientes y utilizar nuevos espacios para mostrar sus productos o servicios como parte de la evolución de sus emprendimientos.

“Hoy en día, los emprendedores de 50 años a más están complementando su experiencia y trayectoria con nuevos recursos digitales”,destacó Elizabeth Gómez, jefa de proyectos estratégicos de la Universidad del Pacífico.

“Este proceso de aprendizaje responde a las nuevas dinámicas de los negocios, donde las redes sociales y otras herramientas tecnológicas forman parte de las nuevas maneras para comunicarse con sus clientes y desenvolverse en el entorno actual”,explicó.

Frente a este escenario, la especialista comparte cinco recomendaciones para que los emprendedores de 50 años a más fortalezcan la presencia digital de sus negocios:

Antes de crear contenido, es importante tener claro qué ofrece el emprendimiento, a quién se dirige y qué lo diferencia. Esto permite comunicar su propuesta de valor de manera sencilla.

La comunicación en redes sociales debe ser fácil de entender. Evitar tecnicismos y utilizar un lenguaje cercano ayuda a generar una mejor conexión con los clientes.

Una publicación efectiva debe captar la atención, comunicar un beneficio, generar confianza y orientar al cliente sobre el siguiente paso, como solicitar información o realizar una consulta.

Las fotografías cumplen un rol importante en la comunicación de un negocio. Utilizar buena iluminación, fondos simples y mostrar el producto de forma clara permite transmitir mejor su propuesta.

La presencia en redes sociales requiere continuidad. Responder consultas y mantener una frecuencia de publicación permite construir confianza y fortalecer la relación con los clientes.

La incorporación de estos recursos digitales evidencia cómo los emprendedores senior continúan adaptándose a los cambios del entorno y fortaleciendo su participación en el ecosistema emprendedor peruano.

Espacios de formación como el taller de Comunicación Digital, impulsado por el proyecto Ecosistema Plateado y AFP Integra, contribuyen a brindar nuevas herramientas y conocimientos para fortalecer la presencia de sus negocios en canales digitales, que hoy se han convertido en espacios clave para dar visibilidad a sus emprendimientos.