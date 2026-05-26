Emprender en la universidad: 5 errores que hacen quebrar a los negocios jóvenes

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Lima 26 May. (ANDINA) -

Cada vez más jóvenes peruanos deciden iniciar un negocio mientras aún están en la universidad. Algunos venden productos por redes sociales, otros lanzan marcas digitales o empiezan pequeños proyectos junto a amigos y compañeros de clase.

Sin embargo, aunque el interés por emprender sigue creciendo, mantener un negocio en el tiempo continúa siendo uno de los mayores retos para los jóvenes.

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Para Joseph Luján, coordinador general de EQUIPU, Red de Innovación y Emprendimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), explica que hoy el verdadero problema no es tener una idea de negocio, sino saber cómo convertirla en un proyecto sostenible.

“Muchos jóvenes comienzan con ganas de emprender, pero sin validar si realmente existe mercado para su producto o servicio. Ahí aparecen los primeros problemas”, señaló. En esa línea Luján destacó 5 errores que se cometen al empezar un emprendimiento:

1. Empezar sin validar la idea:Uno de los errores más frecuentes es invertir dinero sin comprobar antes si realmente existen clientes interesados. El especialista recomienda hacer pruebas pequeñas antes de gastar en producción, publicidad o redes sociales.

2. Mezclar estudios, trabajo y negocio sin organización:Muchos universitarios intentan hacer todo al mismo tiempo y terminan agotados. “Emprender requiere tiempo y disciplina. Si no existe una organización mínima, el negocio se vuelve difícil de sostener”, explicó Luján.

3. Creer que solo basta una buena idea:Tener un producto innovador no garantiza ventas. También es necesario aprender sobre costos, atención al cliente, marketing y manejo financiero.

4. No buscar mentoría ni apoyo:Aunque cada vez más universidades impulsan programas para emprendedores, muchos estudiantes intentan avanzar solos. Luján, resalta que contar con mentores o espacios de acompañamiento ayuda a evitar errores frecuentes y tomar mejores decisiones.

5. Rendirse ante los primeros problemas:Las ventas bajas al inicio, la falta de capital o los cambios del mercado suelen desmotivar rápidamente a los jóvenes emprendedores. Por ello, es vital comenzar con metas pequeñas y modelos de negocio flexibles.

“Perú tiene muchísimo talento emprendedor. Lo importante ahora es que esos negocios no se queden solo en buenas ideas, sino que realmente logren crecer y sostenerse”, finalizó Luján.

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