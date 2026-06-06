Emprendimiento: ¿Perú puede apuntar a tener "unicornios" tecnológicos?

Andina/Melina Mejía

Lima 6 Jun. (ANDINA) -

Actualmente, Latinoamérica concentra "unicornios" tecnológicos como Rappi, Nubank y Kavak, compañías que lograron captar inversiones multimillonarias y consolidarse como motores de innovación, empleo y desarrollo tecnológico en sus países. Solo Nubank, de Brasil, alcanzó una valoración superior a los 45,000 millones de dólares tras su salida a bolsa en Estados Unidos.

Sin embargo, Perú aún no logra crear su propio "unicornio", entendido por definición como una startup valorizada en más de 1,000 millones de dólares. Todavía existen retos vinculados a escalabilidad, acceso a venture capital y formación de emprendedores tecnológicos con exposición a ecosistemas globales de innovación e inversión.

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En ese contexto, programas de formación internacional como la Beca Generación Bicentenario comienzan a tomar relevancia dentro de la discusión sobre cómo fortalecer la preparación de profesionales peruanos capaces de desarrollar startups con alcance regional y atraer capital extranjero al país.

“Los unicornios no nacen únicamente por acceso a inversión. Nacen en ecosistemas donde los emprendedores tienen exposición global, acceso a redes internacionales y conexión con venture capital. Ese es uno de los grandes desafíos pendientes en Perú”, señaló Juan Villanueva, CEO de la startup peruana Fortuna.

La Beca Generación Bicentenario ha permitido que profesionales peruanos accedan a estudios de posgrado en universidades internacionales, principalmente en áreas vinculadas a tecnología, negocios e innovación.

Según cifras de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), Perú todavía mantiene una participación reducida dentro del mercado regional de venture capital, liderado principalmente por Brasil, México y Colombia.

Para Villanueva, este tipo de iniciativas también puede contribuir a fortalecer startups peruanas con potencial regional en sectores como fintech, inteligencia artificial, salud digital y educación tecnológica.

“Muchos de los fundadores de las startups más importantes del mundo pasaron por universidades y ecosistemas internacionales donde desarrollaron conexiones con inversionistas y mercados globales. Ese conocimiento puede ayudar a construir empresas capaces de atraer capitales millonarios al Perú”, finaliza.

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