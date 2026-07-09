Empresa australiana invierte más de US$ 100 millones en planta industrial en Chilca

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La empresa australiana Bradken inauguró hoy su nueva planta industrial en el distrito de Chilca, provincia de Cañete (Lima), con una inversión superior a los 100 millones de dólares, con el objetivo de consolidar al Perú como un destino estratégico para el desarrollo de la industria vinculada a la minería.

El CEO de Bradken, Sean Winstone, explicó que la operación de la planta industrial estará enfocada exclusivamente en revestimientos de acero para molinos utilizados en minería.

“Esta operación, además, fortalece significativamente nuestra capacidad de producción regional y nos permitirá responder con mayor rapidez y eficiencia a las necesidades de la industria minera”, señaló Sean Winstone durante la inauguración de la planta en Chilca.

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