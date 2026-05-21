¿Tu empresa busca crecer e innovar? la diversidad cultural puede ser un impulso

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

En un entorno donde las empresas necesitan innovar constantemente, conectar con consumidores cada vez más diversos y adaptarse a cambios acelerados, la diversidad cultural se posiciona como una de las mayores oportunidades para fortalecer la toma de decisiones y potenciar el crecimiento organizacional.

Hoy, más allá de ser vista únicamente como una iniciativa de inclusión, la diversidad cultural comienza a consolidarse como un activo estratégico capaz de enriquecer ideas, ampliar perspectivas y generar soluciones más creativas. Organizaciones que reúnen equipos con distintos contextos, experiencias y formas de pensar tienen mayores posibilidades de comprender mercados complejos, identificar nuevas oportunidades y responder con mayor agilidad a los desafíos actuales.

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Esta tendencia cobra especial relevancia en un contexto global donde, según la Unesco, el sector cultural y creativo representa el 6.2% del empleo mundial, evidenciando cómo la diversidad puede convertirse en motor de desarrollo económico, innovación y generación de valor.

Para Silvia García, directora académica de la carrera de Administración y Recursos Humanos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), las empresas que promueven y gestionan adecuadamente la diversidad cultural fortalecen su capacidad competitiva. “Integrar distintas perspectivas permite enriquecer el análisis, impulsar soluciones más completas y fortalecer la capacidad de adaptación. Hoy, la diversidad cultural representa una oportunidad para que las organizaciones innoven mejor, comprendan nuevos escenarios y construyan decisiones más estratégicas”, señala.

La especialista destaca que, cuando existe una gestión adecuada, la diversidad puede convertirse en un diferenciador clave para el negocio, favoreciendo no solo la innovación, sino también culturas organizacionales más sólidas y preparadas para el futuro.

-Generar un entorno de confianza: promover espacios donde las personas puedan opinar, cuestionar y proponer sin temor a ser juzgadas.

-Establecer reglas claras de trabajo: definir cómo se toman decisiones, se gestionan desacuerdos y se construyen acuerdos dentro del equipo.

-Fomentar la participación activa: asegurar que distintas voces sean escuchadas y consideradas en las conversaciones relevantes.

-Cuidar la comunicación interna: utilizar un lenguaje claro, accesible y libre de estereotipos, que permita la participación de todos.

-Valorar distintas formas de trabajo: evitar la homogeneización y promover la integración de diferentes estilos y perspectivas.

-Promover la inclusión como práctica diaria: integrar la diversidad en la forma de liderar, decidir y gestionar equipos, más allá de iniciativas puntuales.

En un escenario donde diferenciarse es clave, García asegura que la diversidad cultural puede ser uno de los motores más poderosos para construir organizaciones preparadas para el futuro. “Las empresas que reconocen el valor de distintas experiencias y perspectivas no solo fortalecen su cultura interna, sino también su capacidad de innovar, crecer y liderar en mercados cada vez más dinámicos”, concluye.

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