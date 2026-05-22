Empresa peruana adaptará su tecnología robótica para la exploración lunar

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

La empresa peruana de tecnología Tumi Robotics, que cuenta con el respaldo técnico y financiero del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción (Produce), alcanzó un histórico hito internacional al ser seleccionada por el Centro de Innovación de Recursos Espaciales de Europa (ESRIC), institución que tiene como aliada principal a la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este logro le permitirá acceder a un financiamiento para establecer operaciones en Luxemburgo y adecuar sus plataformas robotizadas a las hostiles condiciones del suelo lunar.

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Tras consolidarse por una década en el desarrollo de dispositivos autónomos para sectores de alta complejidad en la Tierra (como la minería subterránea y la inspección de grandes infraestructuras industriales), Tumi Robotics incursiona ahora en el diseño de soluciones para la exploración aeroespacial profunda, capaces de operar en entornos ambientales extremos.

"No se trataba solo de desarrollar tecnología, sino de sumar un modelo de negocio, una estrategia de propiedad intelectual, marketing y ventas. Todo eso nos abrió el panorama para crear una empresa sostenible en el tiempo", añadió.

Como parte de esta validación científica, la empresa proyecta probar un prototipo especializado a finales del 2026 en un laboratorio análogo lunar en Europa, en colaboración con la Universidad de Luxemburgo.

Para lograr su escalamiento técnico y comercial, esta empresa recibió de manera estratégica el cofinanciamiento y acompañamiento de ProInnóvate a través de sus concursos StartUp Perú, Innovación Empresarial y el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI).

"El financiamiento de ProInnóvate nos permitió escalar los prototipos que teníamos, evaluar y mitigar riesgos antes de llevar el producto al campo y validarlo", destacó Francisco Cuéllar, CEO de Tumi Robotics.

Los vehículos de Tumi Robotics están equipados con cámaras avanzadas, sensores láser (LiDAR) y sistemas de captura de datos de última generación, lo que les permite registrar información precisa en terrenos de difícil acceso. Actualmente, la firma es la principal proveedora de soluciones robóticas para grandes industrias en el país.

El respaldo del ESRIC ratifica que las soluciones diseñadas originalmente para infraestructuras terrestres son plenamente viables para dar el salto a la investigación espacial avanzada.

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