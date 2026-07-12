Empresarios pesqueros presentarán Plan de Emergencia a fin de afrontar Fenómeno El Niño

Archivo - Perú.- INEI: pesca creció 1.68% y subsector electricidad se expandió 4.59% en abril del 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Gerardo Carrera Sáenz anunció que próximamente se presentara un plan de emergencia para la industria pesquera a fin de afrontar el Fenómeno El Niño.

Explicó que dicho plan está orientado a preservar la capacidad productiva del sector, la creación del empleo formal y asegurar su recuperación una vez superada la emergencia.

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“Tocará una vez más, unir esfuerzos con el sector pesquero tradicional, la pesca artesanal, autoridades sectoriales y el gobierno, demostrando que es posible que el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado evidenciado los intereses del país”, sostuvo.

Durante su alocución en frente del empresariado pesquero y autoridades gubernamentales que asistieron a la conmemoración del décimo séptimo aniversario de creación del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, Carrera Sáenz ratificó el compromiso del sector en seguir construyendo una pesquería sostenible, competitiva y responsable.

En ese sentido, Carrera Sáenz informó que las exportaciones pesqueras totales en el 2025 registraron la suma de 6,656 millones de dólares de las cuales la industria del consumo humano directo aportó 2,264 millones, que representa 48.63% del total de las ventas al exterior.

Al formular un balance del trabajo desarrollado por las empresas pesqueras asociadas al referido comité, manifestó que sus productos se dirigen a los mercados más exigentes y que son de mayor demanda por su calidad, especialmente en los productos terminados.

Durante la cita, el Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI reconoció a Carlos Milanovitch, primer presidente del comité, por su destacada trayectoria y aporte de la pesca y acuicultura.

Por su parte, el primer vicepresidente de la SNI, David Enstein, destacó la importancia de la articulación público-privada para fortalecer una actividad que genera miles de empleos formales y de calidad, con una significativa participación de mujeres.

En tanto, el expresidente de la SNI, Ricardo Márquez Flores, resaltó que, pese al avance de la tecnología, la pesca y la acuicultura seguirán siendo motores de empleo en las regiones, e hizo un llamado a impulsar su crecimiento con reglas claras y seguridad jurídica.

La actividad reunió a asociados del comité y contó con la participación del director de la SNI, Alex Daly, así como el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez; el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos; el viceministro de Comercio Exterior, César Llona; el viceministro de Mype e Industria, Juan Carlos Requejo; la presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes), Mónica Saavedra; y el presidente ejecutivo del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), contralmirante Jorge Paz.

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