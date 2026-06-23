Empresas asesoradas por Mincetur logran expectativas de negocios por US$ 1.2 millones

Andina/Empresas Asesoradas Por Mincetur Y

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resaltó que seis empresas del programa Perú Exporta Industria culminaron una exitosa participación generando expectativas de negocios al mercado internacional por un millón 234,000 dólares (S/ 2 millones 870,000).

En el marco del evento, los visitantes pudieron conocer una amplia variedad de productos vinculados a los sectores de envases y equipamiento, energía y línea eléctrica, industria automotriz y electromovilidad, industria de la defensa, industria química e industria textil y confecciones.

La Expo SNI Industria 2026, feria de carácter internacional que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) realiza desde el 2023, contó con la participación de más de 300 stands que exhibieron sus productos ante 90 compradores internacionales provenientes de 20 países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá, Reino Unido, entre otros.

Las empresas beneficiarias del programa Perú Exporta Industria que participaron en esta edición, pertenecen a 3 líneas productivas del sector de manufacturas diversas (equipamiento para la industria alimentaria, envases y empaques; así como, proveedores a la minería).

En conjunto, generan 205 puestos de trabajo, y su participación en la feria representó una oportunidad clave para promover su oferta productiva y fortalecer su vinculación con compradores nacionales e internacionales.

Previo a su participación, las empresas recibieron capacitaciones en herramientas de promoción comercial, costos y contratos internacionales; así como, estrategias de negociación, a cargo del Mincetur y Promperú.

Asimismo, durante los tres días de la Expo SNI Industria 2026, se concretaron 184 contactos comerciales, de los cuales 132 se lograron durante los días de feria, y 52 reuniones comerciales con clientes nacionales e internacionales en las ruedas de negocios.

Datos

El programa Perú Exporta Industria es una iniciativa impulsada por el Mincetur conjuntamente al Ministerio de la Producción y Promperú que cuenta con la participación de entidades del sector público, privado y académico, tales como Indecopi, Inacal, ProInnóvate y Concytec.

El objetivo es aumentar la competitividad y promover la internacionalización de las empresas exportadoras y con potencial exportador del sector de manufacturas diversas,a través de la provisión de servicios gratuitos de capacitación y asistencia técnica en temáticas como el desarrollo productivo, gestión empresarial, sostenibilidad, innovación y comercio exterior.

Asimismo, el programa busca fomentar la articulación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) beneficiarias dentro de las cadenas de valor de empresas exportadoras ancla.

La Expo SNI Industria 2026 se llevó a cabo del 10 al 12 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey (Lima), convirtiéndose en un espacio de conexión clave entre productores, exportadores, distribuidores y compradores de diferentes partes del mundo.

Las organizaciones participantes fueron JJ Plastic (Envases y empaques), Contómetros Especiales SAC COESSAC (Envases y empaques), A-IBAR Manufacturas Metálicas (Proveedores a la minería), Siderúrgica Mecanizada Sociedad Anónima Cerrada (Proveedores a la minería), Industrias Jocmar (Equipamiento para la industria alimentaria), Grupo Diseda (Equipamiento para la industria alimentaria).