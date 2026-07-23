Las empresas australianas creen en el futuro del Perú [Entrevista]

Andina/James Yeomans. Embajador De Australia En

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

La relación bilateral entre el Perú y Australia atraviesa un periodo de consolidación y dinamismo, sustentado tradicionalmente en la cooperación minera y en una visión compartida para encarar los desafíos de la transición energética, la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental.

En entrevista con el Diario OficialEl Peruano, el embajador de Australia en el Perú, James Yeomans, destaca el marcado interés del capital de su país por diversificar las inversiones hacia sectores clave como la infraestructura y los servicios conexos. Asimismo, enfatiza el valor estratégico de la geografía peruana para consolidarse como un nodo comercial y logístico en la región.

¿Cuál es la situación actual de las relaciones entre Perú y Australia?

–Ambos países mantenemos un vínculo bilateral muy sólido, cuyo pilar fundamental ha sido el sector minero durante muchos años. Compartimos una larga trayectoria en el desarrollo de recursos minerales y la convicción de que el futuro de esta actividad dependerá de nuestra capacidad para innovar e incorporar nuevas tecnologías, además de operar con responsabilidad y sostenibilidad crecientes.

–¿Las empresas australianas tienen interés en invertir en el Perú?

–Australia y sus empresas creen en el futuro de la nación peruana por su gran potencial; por ello, sus firmas buscan aportar capital mediante tecnología y estándares superiores, lo que generará abundantes puestos de trabajo.

–¿La minería es el sector más atractivo o hay otros que también despiertan interés?

–En general, todos los ámbitos; sin embargo, ambas naciones compartimos la tradición extractiva, por lo que poseemos amplia experiencia e innovaciones para aprovechar conjuntamente, dado que el horizonte de este rubro representa un gran desafío compartido.

–El Perú posee un destacado potencial y reservas de los denominados metales críticos, relevantes para la transición energética mundial. En tal sentido, ¿cómo podría aportar Australia al desarrollo de una industria extractiva del mañana?

–Hay muchos factores, pero no solo involucremos a las empresas mineras, sino también a todos los servicios necesarios que requiere el sector, incluyendo la educación. Por ejemplo, hay muchos ingenieros de Perú que estudiaron en Australia y regresaron para contribuir con el desarrollo técnico, profesional y tecnológico de la minería y sus actividades conexas.

–¿Cómo evoluciona el intercambio comercial entre el Perú y Australia?

–Registramos un tráfico mercantil dinámico, principalmente en bienes agrícolas, turismo y educación. Sin embargo, conviene resaltar la inversión ejecutada por la firma Bradken, destinada a la edificación de su planta en Chilca (Cañete, Lima), donde se elaborarán insumos para su posterior exportación hacia los mercados sudamericanos.

–¿La ubicación estratégica del Perú habrá contribuido a esa decisión?

–Sí, en efecto. Nuestra nación ocupa una posición privilegiada en la región; no constituye únicamente un territorio extractivo, sino que posee la capacidad de consolidarse como un eje comercial para los envíos hacia otros destinos.

–Ciertamente, al Perú le resta desplegar una amplia infraestructura, como ferrocarriles y puertos. ¿Existen firmas australianas interesadas en explorar tales oportunidades de inversión?

–Sí, constatamos que la administración entrante manifestó su intención de impulsar diversos rubros; en varios de ellos, la nación oceánica se perfila como un aliado clave.

–¿En qué sectores?

–Bueno, el sector minero, obviamente, es uno de los más importantes. Pero hay otros rubros como infraestructura, donde también hay empresas australianas que están observando cuáles pueden ser las oportunidades para trabajar juntos e invertir. Entonces, creo que estamos viendo un futuro positivo con mucho interés por parte de las compañías australianas y esperamos impulsar eso en los próximos años.

Planta industrial en Chilca

El 9 de julio de este año, la empresa australiana Bradken inauguró su nueva planta industrial en el distrito limeño de Chilca, con una inversión superior a los 100 millones de dólares, con el fin de consolidar al Perú como un destino estratégico para el desarrollo de la industria vinculada a la minería.

“La puesta en marcha de esta instalación de Bradken representa una visión de largo plazo y una fuerza de desarrollo en las capacidades industriales, la innovación y el crecimiento sostenible del Perú”, sostuvo el embajador Yeomans.

“La decisión de Bradken de establecer su primera fundición de Sudamérica en el Perú refleja la confianza en la nación como socia estratégica para el desarrollo de la industria extractiva en la región. La apertura de este centro representa un nuevo capítulo en la relación económica bilateral y estoy seguro de que los lazos entre nuestros sectores seguirán fortaleciéndose y abriendo oportunidades de cooperación e inversión que beneficiarán a todos”, agregó el diplomático.

De acuerdo con la empresa australiana, la planta se diseñó como un hub regional para atender de manera eficaz a distintos mercados estratégicos de la región, teniendo como prioridad a Perú y Chile, y con oportunidades para exportar hacia Brasil, Surinam y Argentina.

Datos

El Acuerdo de Libre Comercio Perú-Australia se suscribió el 12 de febrero de 2018 en Canberra y entró en vigencia el 11 de ese mismo mes, pero de 2020.

Constituye uno de los pactos bilaterales más ambiciosos que el Perú firmó con algún socio mercantil, puesto que contiene compromisos respecto a aranceles, medidas sanitarias, trabas técnicas al intercambio, asuntos aduaneros, prestación de servicios, inversiones, movimiento de personas y transacciones digitales, entre otros rubros.Asimismo, representa el primer tratado en el cual nuestra nación incorpora un acápite sobre pymes y facilitación de negocios, que pretende aportar al avance económico y al desarrollo.

(FIN) DOP / WRR

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