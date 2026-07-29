Empresas buscan oficinas de menor tamaño y adaptadas a nuevos modelos de negocio en Lima

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Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La transformación de los modelos de trabajo y el crecimiento del comercio electrónico están redefiniendo el mercado inmobiliario corporativo en Lima, pues las empresas ya no buscan únicamente oficinas tradicionales, sino espacios que les permitan integrar operación, atención al cliente y logística en un mismo lugar.

En ese contexto, las oficinas boutique, los showrooms y los back stores se consolidan como algunos de los formatos con mayor proyección dentro del mercado, según un estudio de Insight Hunting SEO de SOHO Inmobiliaria, que identifica un cambio en las preferencias de las empresas hacia espacios más eficientes y versátiles.

La investigación muestra que el 65% de búsquedas se concentra en oficinas de entre 40 y 80 metros cuadrados (m²), mientras que el 68% de las empresas prioriza esquemas de trabajo híbrido. El crecimiento del quick commerce y los back stores viene impulsando nuevos requerimientos inmobiliarios, dejando atrás el modelo tradicional de oficina.

El estudio también indica que el 76% de la demanda proviene de sectores como el comercio electrónico y el retail digital, los servicios profesionales y las industrias vinculadas a moda, diseño y belleza. Estos rubros demandan espacios que permitan combinar funciones comerciales, operativas y administrativas, optimizando costos y mejorando la experiencia de sus clientes.

Para Rodrigo Valdez, gerente comercial de SOHO Inmobiliaria, este cambio responde a una nueva forma de entender el espacio corporativo.

"Hoy la oficina dejó de medirse por su tamaño y empezó a valorarse por su capacidad para generar productividad, conectar con los clientes y adaptarse a nuevas formas de hacer negocios. Las empresas buscan espacios más eficientes, flexibles y alineados con sus procesos operativos", sostuvo.

Rodrigo Valdez señaló que, en un escenario donde las organizaciones buscan optimizar sus operaciones y los inversionistas priorizan activos con capacidad de adaptación a las nuevas dinámicas empresariales, las oficinas boutique comienzan a posicionarse como una de las principales tendencias que marcarán la evolución del mercado inmobiliario corporativo en Lima.

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