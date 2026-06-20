Perú.- El 95% de empresas peruanas planea aumentar su inversión en IA en los siguientes dos años - Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El incremento de la inversión extranjera directa (IED) en Perú está modificando la forma en que las empresas internacionales planifican su ingreso al mercado local. Mientras hace algunos años el principal desafío era completar procesos legales y regulatorios, hoy las compañías buscan reducir el tiempo entre su llegada al país y la generación efectiva de ingresos.

La tendencia coincide con un contexto de mayor dinamismo en la atracción de capitales. Según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), durante 2025 se impulsaron compromisos de inversión extranjera directa por 2,489 millones de dólares, más de cuatro veces el monto alcanzado el año anterior. Los proyectos corresponden a empresas provenientes de Europa, Asia y América y se distribuyen en sectores como agroindustria, turismo, energías renovables, manufactura y servicios intensivos en conocimiento.

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El interés por el mercado peruano también se refleja en las proyecciones de inversión. De acuerdo con información de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) basada en estimaciones del Banco Central de Reserva del (BCR), los flujos de inversión extranjera directa podrían alcanzar los 11,411 millones de dólares hacia 2025, impulsados por la recuperación económica y la reinversión de utilidades.

En este escenario, el concepto de 'softlanding empresarial' —servicios orientados a facilitar el establecimiento de empresas extranjeras en un nuevo mercado— está incorporando nuevas herramientas vinculadas a automatización, análisis de datos e inteligencia artificial.

“Las empresas extranjeras están evaluando cada vez más cuánto tiempo les tomará generar actividad comercial en un nuevo mercado. La constitución de una empresa sigue siendo necesaria, pero el foco se ha desplazado hacia la velocidad de integración comercial y operativa”, señala Luis Fuentes, director del Grupo Fuentes y de Alligare Internacional. Según el especialista destaca tres factores que están marcando esta transformación.

El primero es la automatización de procesos administrativos y operativos. La digitalización de tareas vinculadas a gestión documental, cumplimiento normativo y seguimiento comercial permite reducir tiempos de implementación y costos de entrada.

El segundo es el uso de inteligencia artificial para el análisis de mercados. Herramientas basadas en IA permiten procesar información sobre consumidores, competencia y oportunidades sectoriales en plazos significativamente menores a los métodos tradicionales, facilitando la toma de decisiones durante las primeras etapas de expansión.

El tercer factor es la incorporación de estrategias comerciales desde el inicio de la operación. En lugar de esperar a completar todas las etapas de instalación para comenzar la búsqueda de clientes, las empresas están integrando procesos de prospección comercial, posicionamiento y generación de demanda desde las fases iniciales de su llegada al país.

La tendencia responde también a una mayor competencia regional por atraer inversiones. Países de América Latina han fortalecido sus programas de promoción de inversiones, obligando a las empresas a optimizar los tiempos de implementación y acelerar el retorno esperado de sus proyectos.

“Las compañías están buscando reducir el período que existe entre la inversión inicial y la generación de ingresos. La tecnología se ha convertido en un componente relevante para lograr ese objetivo”, agrega Fuentes.

Finalmente, la evolución del softlanding refleja un cambio más amplio en las estrategias de expansión internacional. Mientras los aspectos regulatorios continúan siendo una condición necesaria para ingresar a un mercado, la capacidad de generar actividad comercial en menor tiempo se está convirtiendo en uno de los principales indicadores de éxito para las inversiones que llegan al país.

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