Empresas bajo la lupa: una contabilidad transparente puede evitar multas considerables

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

Actualmente, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) viene consultando a diversas compañías si aplican adecuadamente las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y desde cuándo estas han sido incorporadas en sus procesos contables.

Especialistas advierten que omitir el registro o la implementación de estas normas podría reflejar un estándar de calidad deficiente en la gestión financiera de una empresa, generando riesgos tributarios, observaciones fiscales e incluso fuertes sanciones económicas.

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En ese contexto, llevar una contabilidad transparente, confiable y alineada con estándares internacionales ya no es solo una buena práctica, sino una necesidad estratégica para evitar contingencias que puedan afectar la estabilidad financiera y reputacional de una organización.

Al respecto, el experto en contabilidad y tributación, Juan Santivañez, Socio de BKR Santivañez, señaló que el éxito de una empresa depende, en gran medida, del cumplimiento adecuado de las normas financieras y tributarias.

“Una empresa sólida se construye sobre reglas claras y estándares de calidad que garanticen una contabilidad ordenada, transparente y confiable. Por ello, es fundamental que desde el inicio se apliquen correctamente las normas internacionales de información financiera, ya que su omisión puede derivar en sanciones, problemas tributarios y afectar la reputación corporativa”, explicó.

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