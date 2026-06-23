Empresas peruanas y europeas generan más de S/ 7.2 millones en oportunidades comerciales

Andina/Expo Sni Industria 2026. Andina / Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

Empresas peruanas y europeas generaron más de 7.2 millones de soles en oportunidades de negocio durante la rueda sostenible que se realizó en el marco de la reciente Expo SNI Industria 2026.

Estas negociaciones se llevaron a cabo en el Pabellón de Industria Circular, impulsado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Unión Europea en el Perú

De esta manera, la Expo SNI Industria 2026 se consolidó como un espacio clave para promover la sostenibilidad productiva y fortalecer los vínculos empresariales entre Europa y el Perú, además facilitar el intercambio de conocimiento, tecnologías y buenas prácticas para acelerar la transición hacia una industria más innovadora y competitiva.

Entre las actividades más destacadas se realizó la “Rueda de Tecnología y Soluciones Circulares”, que reunió a catorce empresas europeas proveedoras de tecnologías circulares con veintidós compañías industriales peruanas interesadas en implementar soluciones sostenibles en sus procesos productivos.

La iniciativa permitió concretar 74 reuniones de negocios (B2B), generando oportunidades comerciales para la compra y venta de soluciones y tecnologías circulares por más de 7.2 millones de soles.

Además, las empresas europeas manifestaron su interés en establecer futuras relaciones comerciales y desarrollar proyectos conjuntos con las empresas peruanas participantes.

Las catorce empresas europeas fueron convocadas por la Sociedad Nacional de Industrias con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú), la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú (COCEP), la Cámara de Comercio Peruana Neerlandesa (NLAndes) y la Cámara de Comercio Italiana del Perú (CCIP).

Estas corresponden a los rubros de instrumentación y automatización industrial; aire comprimido, gas y vacío sostenibles; automatización de procesos industriales; smart energy; tratamiento y reúso de aguas; y automatización industrial.

También de los rubros de tratamiento de aguas residuales y residuos; energías renovables y eficiencia energética; soluciones criogénicas; lavado industrial eficiente y sostenible; infraestructura y energía; soluciones energéticas; tecnología y soluciones industriales; soluciones industriales y equipamiento para gestión de residuos.

Pymes y grandes empresas peruanas

Del lado peruano participaron 22 empresas vinculadas al desarrollo e implementación de soluciones y tecnologías circulares, las cuales vienen siendo acompañadas por el proyecto Promoviendo una Industria Circular.

En el marco de esta asistencia técnica, se identificaron sus demandas y oportunidades de mejora, las cuales fueron articuladas con la oferta de las empresas europeas participantes en la rueda de negocios.

Entre estas veintidós empresas nacionales se encuentran pequeñas y medianas empresas (pymes) así como grandes compañías provenientes de diversas regiones del país, principalmente de Lima, Arequipa y Lambayeque, pertenecientes a sectores como textil y confecciones, plásticos, agroindustria, fabricación de baterías y gestión de residuos.

La apertura de la “Rueda de Tecnología y Soluciones Circulares”, contó con la participación del presidente de Eurocámaras, Marco Fragale; el jefe de la Sección Económica y Comercial de la UE, Olivier Coupleux, y el líder de proyecto “Promoviendo una Economía Circular” de la SNI, Martín Reaño; así como de la Oficial de Transición Verde de la UE, Tatiana García; el director gerente de AHK, Federico Thielemann, el gerente general de la Cámara Neerlandesa, Wessel Mol, entre otros representantes de la UE y de la SNI.

Los resultados de este esfuerzo reflejan el creciente interés del sector industrial peruano por adoptar modelos de producción más eficientes, innovadores y alineados con los principios de la economía circular.

Asimismo, evidencian las amplias oportunidades de negocio, transferencia tecnológica y cooperación que existen entre las empresas peruanas y sus contrapartes internacionales para impulsar una industria más sostenible y competitiva.