Empresas pierden hasta 61% de valor en proyectos complejos por desalineación estratégica

Perú.- Peruanos buscan opciones para ahorrar sin descuidar su protección financiera - Andina/Difusión

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

Las empresas pierden hasta el 61% de valor en proyecto complejos por desalineación estratégica y la falta de gobernanza, revela un reciente estudio del Project Management Institute (PMI).

Según el estudio global "Pulse of the Profession® 2026" del PMI,

el 81% de los profesionales de proyectos a nivel mundial afirma que la complejidad de sus iniciativas ha aumentado significativamente en los últimos años.

Las consecuencias de no gestionar esta complejidad son severas: el 31% de los proyectos complejos fracasa en alcanzar sus objetivos originales, y el 61% de las organizaciones experimenta una pérdida directa de valor o desalineación estratégica durante la ejecución.

La investigación de PMI revela que esta pérdida de valor no se debe a fallas técnicas, sino a obstáculos estructurales como la centralización excesiva de las decisiones(el 22% de los líderes admite que empoderar a los equipos es su mayor reto) y la rigidez de los modelos operativos, donde solo el 41% de las empresas puede reasignar capital y talento rápidamente ante cambios del mercado.

Frente a este panorama, el mercado peruano está valorando con fuerza a los profesionales capaces de navegar la incertidumbre.

La 14ª edición del "Project Management Salary Survey" de PMI revela que los profesionales con la certificación Project Management Professional (PMP) en el Perú perciben una mediana salarial de 40,000 dólares anuales, en comparación con los 27,042 dólares de sus pares no certificados.

Esta diferencia representa una brecha salarial del 47.9% a favor de los certificados, la segunda más alta de América Latina.

Por otra parte,Lima se convertirá en el epicentro de la estrategia y la transformación empresarial de la regióncon la llegada de la PMI LATAM Conference 2026, el evento de dirección de proyectos más importante de Latinoamérica que se llevará a cabo los días 12 y 13 de agosto.

Bajo el lema de cerrar la "brecha de preparación para el cambio", la conferencia reunirá a más de 30 destacados expositores internacionales.

Entre los ponentes confirmados destacan Ilya Espino de Marotta, Subadministradora del Canal de Panamá; Antonio Nieto-Rodriguez, referente global en transformación organizacional; y Américo Pinto, una de las mayores autoridades mundiales en Oficinas de Dirección de Proyectos (PMO).