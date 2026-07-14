Empresas priorizan estabilidad laboral: 77% mantendrá o ampliará su planilla este año

Archivo - Perú.- Fiestas Patrias: 6 de cada 10 empresas acatarán el 26 de julio como día no laborable - Andina/Difusión - Archivo

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El 77% de las empresas en el Perú proyecta mantener o incrementar su número de trabajadores durante el segundo semestre del 2026, en un contexto en el que las organizaciones optan por consolidar sus operaciones y evaluar con cautela la evolución del mercado laboral.

De acuerdo con el estudio Salarios y contrataciones elaborado por Bumeran, del total de empresas consultadas,el 42% prevé mantener su plantilla, mientras que el 35% estima incorporar nuevos colaboradores en lo que resta del año. En contraste, el 23% anticipa una reducción de personal.

-Ministerio de Trabajo ofrecerá más de 2,000 vacantes en Feria del Empleo en Magdalena

Las perspectivas sobre el desempeño del mercado laboral también muestran una tendencia favorable.El 45% de las organizaciones considera que la evolución será positiva durante la segunda mitad del año, frente a un 41% que espera un comportamiento regular y un 14% que proyecta un escenario negativo.

En materia salarial, el informe revela que el 69% de las empresas no tiene previsto realizar incrementos de remuneraciones este año. Entre aquellas que sí contemplan ajustes, el 66% proyecta aumentos reales, el 10% prevé actualizaciones por inflación y el 24% aplicaría ambos mecanismos.

Elestudiotambién muestra que,durante el primer semestre, el 68% de las organizaciones reportó haber realizado despidos, principalmente por reducción de costos (46%), desempeño insuficiente del personal (44%) y cierre de departamentos o líneas de negocio (20%).

Desde la perspectiva de los trabajadores, el 71% afirmó que en la empresa donde labora hubo despidos durante este año y el 11% señaló haber sido desvinculado de su centro de trabajo.

En declaraciones a laAgencia Andina, Diego Tala, director comercial de Bumeran, señaló quelas empresas vienen priorizando la estabilidad de sus estructuras y adoptando una postura prudente respecto de las contrataciones, aunque una mayoría prevé mantener o ampliar su personal durante el segundo semestre.

El estudio Salarios y contrataciones se realizó entre más de 5,000 trabajadores y especialistas en recursos humanos de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá, con el objetivo de analizar la evolución de los salarios, las contrataciones y las expectativas del mercado laboral durante el 2026.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });