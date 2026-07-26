Empresas redefinen el uso de sus oficinas para ganar eficiencia operativa

Andina/Lenin Lobatón

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La eficiencia se está consolidando como uno de los principales criterios para decidir cómo, cuándo y cuánto espacio de oficina necesita una empresa. En un contexto donde los equipos cambian con rapidez y las operaciones evolucionan constantemente, las organizaciones están replanteando la forma en que gestionan su infraestructura para responder con mayor agilidad a las necesidades del negocio.

Esta búsqueda de eficiencia también se refleja en el crecimiento de los espacios de trabajo flexibles. Según el Informe de Mercado de Coworking 2025, este segmento ya representa el 4.7% del mercado de oficinas de Lima, una señal de que las empresas buscan alternativas que les permitan ajustar su infraestructura conforme evolucionan sus operaciones.

-Moody’s: mantener la confianza y destrabar proyectos será clave para crecimiento del Perú

El crecimiento y la reorganización de los equipos están llevando a las compañías a revisar cuánto espacio necesitan en cada etapa. En ese proceso, la eficiencia se ha convertido en un criterio central para definir oficinas capaces de adaptarse a los cambios del negocio, evitando capacidad ociosa e inversiones innecesarias.

En ese contexto, Javier Merino, gerente general de Growyard, estima que alrededor del 35% de las empresas evalúa revisar el tamaño o la configuración de sus oficinas en periodos de 12 a 24 meses, principalmente como respuesta a cambios en sus equipos y operaciones. "La tendencia muestra que las organizaciones buscan espacios más flexibles y alineados con sus necesidades actuales, priorizando la eficiencia en la toma de decisiones", comenta.

“Las empresas pueden cambiar mucho más rápido que la infraestructura que contratan. La eficiencia está en dimensionar el espacio para el momento del negocio y mantener capacidad para ajustarlo cuando la operación cambia”, añade Merino.

Esta dinámica está incorporando nuevos criterios en las decisiones de oficina. Al costo y la ubicación se suman variables como la capacidad ociosa, la inversión en implementación y la posibilidad de adaptar la infraestructura a la evolución de los equipos.

"La eficiencia será uno de los principales criterios para definir los espacios de trabajo en los próximos años. Hoy la pregunta ya no es cuánto espacio contratar, sino cuál es el espacio que realmente necesita cada empresa para acompañar su crecimiento, adaptarse a los cambios y responder con mayor agilidad a los retos del negocio", concluye Merino.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });