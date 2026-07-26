Empresas replantean búsqueda de talento ejecutivo ante un mercado más especializado

Archivo - Perú.- INEI: tasa de desempleo en Lima Metropolitana cayó a 5% en últimos tres meses - Andina/Vidal Tarqui - Archivo

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La forma en que las empresas identifican y seleccionan talento para posiciones estratégicas está cambiando. En un mercado donde encontrar profesionales altamente especializados resulta cada vez más desafiante, las organizaciones están incorporando nuevas metodologías y herramientas tecnológicas que les permitan tomar decisiones de contratación con mayor precisión.

Esta realidad es especialmente visible en sectores como tecnología, minería, energía e industria, donde la búsqueda de perfiles con experiencia específica y dominio del inglés exige procesos de selección cada vez más especializados. En ese contexto, la inteligencia artificial comienza a consolidarse como una herramienta de apoyo para optimizar las etapas operativas del reclutamiento, permitiendo que los especialistas concentren sus esfuerzos en el análisis y la evaluación de los candidatos.

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"El mercado laboral está evolucionando rápidamente y las empresas necesitan procesos de selección que respondan a esa realidad. La tecnología no reemplaza la experiencia de un consultor; amplía su capacidad de análisis. Cuando se combina con una metodología sólida y un profundo conocimiento del negocio, permite tomar decisiones con mayor información y generar un impacto real en las organizaciones", afirma José Luis Daly, asesor de TRC Recruitme.

En posiciones de alta especialización, donde la oferta de talento suele ser más limitada, la calidad del proceso de evaluación adquiere un rol cada vez más relevante para reducir el riesgo de una contratación equivocada y fortalecer la toma de decisiones. Para Juan Reimann, fundador y CEO de la mencionada firma, esta evolución responde a un cambio más profundo en la forma en que las organizaciones entienden la gestión del talento.

"El valor de la inteligencia artificial no está en reemplazar el juicio de quienes seleccionan talento, sino en entregar mejores herramientas para decidir. El futuro del reclutamiento estará marcado por la capacidad de combinar tecnología, experiencia y conocimiento del mercado para construir equipos que generen un impacto sostenible en las organizaciones", Reimann.

La incorporación de nuevas metodologías refleja un cambio más amplio en la gestión del talento. En un entorno donde la especialización de los perfiles y la velocidad de los cambios del mercado exigen decisiones cada vez más precisas, contar con procesos de selección más estratégicos deja de ser un diferencial para convertirse en una necesidad que permita a las organizaciones construir equipos preparados para afrontar los desafíos del negocio.

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