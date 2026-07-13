Empresas de transporte recurren a los datos e IA para reducir costos

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Durante años, la competitividad en la industria del transporte estuvo asociada principalmente al tamaño de la flota, la cobertura geográfica o la capacidad de respuesta operativa. Sin embargo, la transformación digital está incorporando un nuevo factor estratégico para las empresas: la capacidad de utilizar los datos generados por sus operaciones para tomar mejores decisiones.

El crecimiento del comercio electrónico, la necesidad de mejorar los tiempos de entrega y la presión por controlar costos han llevado a las compañías de transporte y logística a replantear la forma en que gestionan sus recursos. Hoy, la información proveniente de vehículos, rutas, centros de distribución y plataformas digitales se convierte en una herramienta para optimizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

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Cada recorrido genera una gran cantidad de información que, mediante herramientas de analítica e inteligencia artificial, puede convertirse en conocimiento útil para el negocio. Desde el monitoreo de flotas en tiempo real hasta la identificación de patrones de demanda, las empresas cuentan con nuevas capacidades para anticipar escenarios y responder con mayor rapidez a los cambios operativos.

"La industria del transporte está descubriendo que el valor ya no está solo en mover personas o mercancías, sino también en la capacidad de transformar datos en decisiones. Tecnologías como la inteligencia artificial están permitiendo optimizar operaciones, anticipar riesgos y mejorar la eficiencia de manera inédita", señala Marjorie Ann Guerra Neira, gerente Digital Studios de TIVIT.

Una de las principales aplicaciones de estas tecnologías es la optimización dinámica de rutas, que permite ajustar recorridos considerando variables como tráfico, condiciones climáticas o cambios en la demanda. Esto ayuda a reducir tiempos de traslado, mejorar la planificación y aprovechar mejor los recursos disponibles.

Otra aplicación relevante es el mantenimiento predictivo, que utiliza información operacional para identificar posibles fallas antes de que ocurran. De esta manera, las empresas pueden reducir interrupciones, mejorar la disponibilidad de sus activos y planificar mejor sus intervenciones.

La analítica avanzada permite gestionar de manera más eficiente variables como el consumo de combustible, la asignación de recursos y los procesos administrativos, generando oportunidades de ahorro y una operación más sostenible.

En el caso peruano, donde las empresas enfrentan desafíos relacionados con eficiencia logística, costos operativos y una geografía que exige mayor capacidad de planificación, contar con información oportuna puede convertirse en un factor diferenciador. Sin embargo, avanzar hacia una gestión basada en datos requiere una infraestructura tecnológica adecuada. Soluciones en la nube, plataformas de integración de información y estrategias de ciberseguridad son elementos clave para garantizar que los datos puedan ser utilizados de manera segura y eficiente.

Más allá de incorporar nuevas herramientas, las organizaciones enfrentan el desafío de integrar información proveniente de distintas fuentes y transformarla en decisiones útiles para el negocio. “El desafío no está únicamente en contar con más información, sino en integrarla y convertirla en decisiones útiles para el negocio. Esa capacidad permite mejorar la planificación, responder ante escenarios cambiantes y fortalecer la competitividad”, comenta la vocera de TIVIT.

Esta tendencia continuará creciendo en los próximos años. La automatización, la analítica avanzada y la inteligencia artificial tendrán una presencia cada vez mayor en procesos como la planificación de rutas, la gestión de activos y la toma de decisiones operativas. Asimismo, tecnologías como la movilidad conectada y los gemelos digitales comenzarán a incorporarse progresivamente como parte de la evolución de la industria logística y de transporte.

En este escenario, las empresas que logren aprovechar los datos que generan diariamente estarán mejor preparadas para enfrentar una operación más compleja y competitiva. El futuro del transporte no dependerá únicamente de mover personas o mercancías, sino de la capacidad de convertir la información de cada recorrido en decisiones que generen valor.

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