Empresas: tres señales antes de cerrar contrato con un cliente de alto riesgo financiero

Andina

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

Las oportunidades de negocio pueden convertirse en un problema cuando la empresa con la que se establece una relación comercial no cuenta con la capacidad de cumplir sus compromisos. Las contingencias legales y los riesgos financieros continúan afectando al sector empresarial, la prevención debe empezar antes de firmar un contrato, especialmente en operaciones que implican crédito, financiamiento o pagos diferidos.

“Hoy, acceder a información pública sobre una empresa resulta más sencillo que hace algunos años. Registros tributarios, antecedentes legales, situación financiera y otros indicadores permiten construir un perfil de riesgo que ayuda a tomar decisiones con mayor respaldo. Realizar esta evaluación previa puede marcar la diferencia entre concretar una relación comercial sostenible o asumir costos difíciles de recuperar”, indicó Vicente Cruz, CEO de Sheriff.

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En ese sentido, Cruz detalló tres señales que pueden alertar sobre un cliente de alto riesgo:

-Historial financiero comprometido: Un alto nivel de endeudamiento, atrasos recurrentes en los pagos o una clasificación crediticia desfavorable pueden anticipar dificultades para cumplir futuras obligaciones comerciales.

-Procesos judiciales o contingencias legales: Demandas comerciales, laborales o de cobranza pueden revelar conflictos que afecten la estabilidad de la empresa y su capacidad para responder a nuevos compromisos.

-Información empresarial inconsistente: Cambios frecuentes de representantes legales, domicilios fiscales irregulares, empresas de reciente creación que buscan operaciones de alto valor o datos tributarios que no guardan relación con la actividad declarada son señales que merecen una revisión más detallada.

“Además de revisar estos indicadores, es necesario establecer procesos de debida diligencia antes de incorporar nuevos clientes, especialmente cuando se trata de operaciones de alto valor. Verificar información proveniente de entidades como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y registros públicos permite reducir la exposición al riesgo y tomar decisiones basadas en evidencia, no únicamente en referencias comerciales o la urgencia por cerrar una venta”, precisó Cruz.

Antes de cerrar un negocio, destinar unos minutos a verificar la situación financiera, tributaria y legal de un potencial cliente puede evitar pérdidas económicas y conflictos posteriores. Incorporar este tipo de revisiones como parte del proceso comercial no solo ayuda a tomar decisiones mejor informadas, sino que también contribuye a construir relaciones de negocio más sólidas y confiables.

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